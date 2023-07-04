Про це 24 Каналу розповіла політтехнолог Марат Гельман. На його думку, "еліти" намагатимуться відійти від влади, аби не бути дотичними до неї під час "падіння" Путіна. Хоч до усунення Путіна можуть докластись і самі.

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Що зміг показати заколот

Євгеній Пригожин мав власні амбіції та цілі, розпочинаючи свій "марш справедливості". Однак нічого із задуманого йому втілити так і не вдалось. Тим не менш, він пролив світло на прості, але дуже важливі процеси в Росії. Для Владіміра Путіна тенденції доволі невтішні.

Населення не йде проти Путіна, але не йде і за Путіна. Тобто населення повністю деморалізоване та демотивоване до дій назагал,

– підкреслив Марат Гельман.

Крім того, заколот продемонстрував сценарій можливого кінця для російського диктатора в умовах внутрішньої боротьби.

"Пропагандистська машина могла обманути значну частину населення. Але номенклатурну еліту складно обманути. Вона побачила слабкість, побачила кінець Путіна. Тому, думаю, номенклатура зараз прагнутиме втекти від влади", – зазначив політтехнолог.

Еліти хочуть вижити під час "кінця" Путіна

Однак мовиться лише про ту частину так званих "еліт", які справді мають можливість відійти від влади та не бути пов'язаною із нею під час поразки Владіміра Путіна.

Люди ж, які з тих чи інших причин вже не можуть відірватись від влади, можливо, почали задумуватись про те, що чинного президента пора замінити чи ліквідувати. А війну в Україні потрібно завершувати та починати виводити війська.

Зараз всі в міру своєї сміливості обговорюють, що робити далі. Та обговорюють той факт, що Путін – приречений, а вони не хочуть "в могилу". Не хочуть, щоб їх похоронили з Путіним,

– підкреслив Гельман.

Тому російські "еліти" активно аналізують, що і як можна зробити, аби продовжувати своє існування. Але вже без Владіміра Путіна як глави їхньої держави.

Марат Гельман про кінець Владіміра Путіна: дивіться відео

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