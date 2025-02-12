Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что еще рано говорить о договоренностях по окончанию войны, потому что такое решение будет принято на высшем политическом уровне с участием Украины, США, Евросоюза и, вероятно, России. Однако не на условиях Путина.

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Позиция Трампа может оказаться слабой

Путин обстрелами Украины и в частности Киева, по мнению Маломужа, пытается заставить украинскую власть согласиться на его условия. Он стремится подавить дух украинцев, однако он не смог это сделать в течение трех лет войны и не сможет сделать и дальше.

В то же время Путин показывает, как заметил генерал армии, что нужно договариваться, потому что дальше будет террор, а Трамп заявлял, что хочет прекратить гибель людей.

Однако этого формата не будет. И не потому, что не согласится на него Трамп, а потому, что не согласится народ Украины, наши Вооруженные Силы, которые держат позиции на фронте и не дают войску Путина наступать и завоевать наше государство,

– подчеркнул он.

Это, по его словам, основная доминантная позиция, которая будет на переговорах, а не Путин будет диктовать условия.

На встрече "Рамштайн" глава Пентагона Пит Хегсет отмечает, что, мол, двигаемся дипломатическим путем, а возвращение к границам 2014 года не будем рассматривать вообще. Однако такой формат не работает,

– отметил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Должны работать несколько факторов.

Военная поддержка Украины, а именно передача ей в огромном количестве новейшего вооружения, техники, боеприпасов. Это покажет Путину, что у него нет перспектив победить Украину.

Оперативные действия по всем каналам в отношении самого Путина и его окружения. Нужно влиять на российские элиты персонально по дестабилизации режима Путина.

Экономические рычаги, а конкретно снижение цены на энергоносители, что будет мощным ударом по российской экономике.

Объединение стран в новом формате миропорядка по противодействию ядерной угрозе со стороны России, а также для формирования гарантий безопасности для мира и для Украины, которая стоит на переднем крае борьбы.

Надо это доносить, по мнению Николая Маломужа, до администрации Трампа. Если не будет у команды президента США понимания этого, тогда они будут иметь слабую позицию.

Отметим, что военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко заметил, что атака России по территории Украины не имеет военной цели, а является "исключительно террористической и направленной на международную аудиторию". По его мнению, ракетные обстрелы имеют "геополитический и международный контекст" из-за встречи в формате "Рамштайн", Мюнхенскую конференцию по безопасности и встречи по поиску формулы мира.