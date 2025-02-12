Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що ще зарано говорити про домовленості щодо закінчення війни, тому що таке рішення буде ухвалено на вищому політичному рівні за участю України, США, Євросоюзу та, імовірно, Росії. Однак не на умовах Путіна.

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Позиція Трампа може виявитись слабкою

Путін обстрілами України і зокрема Києва, на думку Маломужа, намагається змусити українську владу погодитись на його умови. Він прагне придушити дух українців, проте він не зміг це зробити впродовж трьох років війни і не зможе зробити і далі.

Водночас Путін показує, як зауважив генерал армії, що треба домовлятися, тому що далі буде терор, а Трамп заявляв, що хоче припинити загибель людей.

Однак цього формату не буде. І не тому, що не погодиться на нього Трамп, а тому, що не погодиться народ України, наші Збройні Сили, які тримають позиції на фронті і не дають війську Путіна наступати і завоювати нашу державу,

– підкреслив він.

Це, за його словами, основна домінантна позиція, яка буде на переговорах, а не Путін буде диктувати умови.

На зустрічі "Рамштайн" глава Пентагону Піт Хегсет наголошує, що, мовляв, рухаймось дипломатичним шляхом, а повернення до кордонів 2014 року не будемо розглядати взагалі. Однак такий формат не працює,

– зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Мають працювати декілька факторів.

Військова підтримка України, а саме постачати їй у величезній кількості новітнього озброєння, техніки, боєприпасів. Це покаже Путіну, що у нього немає перспектив перемогти Україну.

Оперативні дії по всім каналам щодо самого Путіна та його оточення. Потрібно впливати на російські еліти персонально щодо дестабілізації режиму Путіна.

Економічні важелі, а конкретно зниження ціни на енергоносії, що буде потужним ударом по російській економіці.

Об'єднання країн у новому форматі світопорядку щодо протидії ядерній загрозі з боку Росії, а також задля формування гарантій безпеки для світу і для України, яка стоїть на передньому краї боротьби.

Треба це доносити, на думку Микола Маломужа, до адміністрації Трампа. Якщо не буде у команди президента США розуміння цього, тоді вони матимуть слабку позицію.

Зазначимо, що військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив, що атака Росії по території України не має військової мети, а є "виключно терористичною й спрямованою на міжнародну аудиторію". На його думку, вона мала "геополітичний і міжнародний контекст" через зустріч у форматі "Рамштайн", Мюнхенську безпекову конференцію і зустрічі щодо пошуку формули миру.