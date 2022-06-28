Путин обсуждал в бункере применение тактического ядерного оружия, – Пионтковский
Российский диктатор Владимир Путин продолжает угрожать применением ядерного оружия, чтобы запугать не только Украину, но и весь мир.
Использование тактического ядерного оружия не даст никакого военного факта. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Он отметил, что для ее использования еще нужно, чтобы в этом приняли участие несколько десятков российских высших военнослужащих.
Однако они понимают ответ. Они понимают, что это коснется их. Это американцы очень четко объяснили,
– сообщил Пионтковский.
"Для того чтобы сделать бессмысленную и самоубийственную для России военную акцию, а именно уничтожить ядерным оружием один украинский город, нужно активное задействование нескольких десятков персон. Маловероятно, что Путин применит тактическое ядерное оружие", – пояснил российский публицист.
Однако вспомнил слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, который говорил, что при обороне Херсона Путин будет готов применить тактическое ядерное оружие. Итак, в бункере было обсуждение этого варианта.
Я знаю Венедиктова, я их знаю. Он бы это не придумал, если бы этого не слыхал. Значит, у них такие разговоры ведутся. Или велись последний месяц в бункере, что характеризирует достаточный уровень безумия,
– объяснил Андрей Пионтковский.
"Если бы это зависело от одного Путина, где он мог бы нажать на какую-то кнопку в своем туалете и уничтожить один украинский город, он, конечно, сделал бы это. Но технически это гораздо сложнее", – добавил Пионтковский.
Смотрите полное интервью с Андреем Пионтковским:
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