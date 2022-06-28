Використання тактичної ядерної зброї не дасть ніякого військового факту. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.
Важливо Кількість російських окупантів різко перевалила за 35 тисяч: актуальні втрати ворога
Він зазначив, що для її використання ще й потрібно, аби в цьому взяли участь декілька десятків російських вищих військовослужбовців.
Проте вони розуміють відповідь. Вони розуміють, що це торкнеться їх. Це американці дуже чітко пояснили,
– повідомив Піонтковський.
"Для того, щоб зробити безглузду та самовбивчу для Росії військову акцію, а саме знищити ядерною зброєю одне українське місто, потрібне активне задіяння декількох десятків персон. Малоймовірно, що Путін застосує тактичну ядерну зброю", – пояснив російський публіцист.
Проте він пригадав слова головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова, який говорив, що при обороні Херсона Путін буде готовий застосувати тактичну ядерну зброю. Отже, в бункері було обговорення цього варіанту.
Я знаю Венедиктова, я знаю їх. Він би це не вигадав, якби цього не чув. Значить в них такі розмови ведуться. Або велися останній місяць в бункері, що характеризує достатній рівень божевілля,
– пояснив Андрій Піонтковський.
"Якби це залежало від одного Путін, де він би міг натиснути на якусь кнопку у своїй вбиральні й знищити одне українське місто, він, звісно, зробив би це. Але технічно це набагато складніше", – додав Піонтковський.
Дивіться повне інтервʼю з Андрієм Піонтковським:
Останні новини щодо Володимира Путіна
- Російський диктатор Володимир Путін набрався сміливості виїхати за межі Росії. Він хоче відвідати саміт G20, до якого, щоправда, ще дуже далеко. 15 – 16 листопада 2022 року на Балі відбудеться саміт країн "великої двадцятки". Президент Індонезії Джоко Відодо запросив і російського диктатора Володимира Путіна. Взяти участь у саміті G20 має й президент України Володимир Зеленський.
- Росія не має стратегічного успіху в Україні, попри поодинокі тактичні успіхи. Наша держава житиме довше, ніж президент країни-агресорки Володимир Путін. Про це під час брифінгу заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він додав, що Путіну не вдасться досягти своєї мети.
- У Німеччині 26 червня розпочався саміт лідерів "Великої сімки" та очільників ЄС. З-поміж іншого, політики влучно покепкували над "крутими" образами Путіна, де він позує для фото напівоголеним.