Путин обвинил Галичину в "потере Украины" и раскритиковал Patriot: главное из пресс-конференции

Владимир Путин дал пресс-конференцию 22 декабря. Уже традиционно русский диктатор отличился своим цинизмом. Лидер Кремля абсурдно обвинил в "потере Украины" Галичину.

Путин цинично заявил, что цель России – это вроде бы защита людей в Украине. Главное из пресс-конференции бункерного диктатора собрал 24 канал. Рассказываем дальше.

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Путин обвинил в "потере Украины" Галичину

Глава Кремля в очередной раз лживо подчеркнул, что все, что связано с так называемой "специальной военной операцией" – это якобы "вынужденная мера". Главный оккупант заявил, что государство-агрессорка исходило из того, что фундаментальные основы "единства народов России и Украины" будут сильнее разъединения. Однако, по словам Путина, оказалось, что нет.

Президент России обвинил в "потере Украины" Галичину. Абсурдно подчеркнул, что ее жители будто бы ведут себя "очень агрессивно" и "подавляют молчаливое население территории".

Также главный оккупант заявил, что цель России – якобы защитить население Украины. Отметим, что государство-агрессорка никого не уничтожает, а продолжает убивать гражданских украинцев.

О Patriot

Путин отреагировал на то, что Украине предоставят Patriot. Заявил, что эти поставки приведут лишь к затягиванию "конфликта".

Также диктатор пытался убедить, будто эти ПВО уже давно устарели и даже "хуже С-300". Также он пригрозил, что оккупанты найдут к этим ЗРК "противоядие".