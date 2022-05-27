Путин – очевидная угроза, но он не смог достичь никакой стратегической цели в Украине, – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что президент России Владимир Путин представляет явную угрозу.

По его мнению, когда лидер страны-агрессорки решил напасть на Украину, он также атаковал принципы суверенитета и территориальной целостности. Которые закреплены в Уставе ООН и необходимы для защиты всех стран от завоеваний или принуждения.

Важно Россияне имеют "превосходство в цифрах", но добились в Украине только незначительных успехов, - Пентагон

"Вот почему так многие страны объединились, чтобы противостоять этой агрессии, потому что они видят в ней прямое покушение на фундамент их собственного мира и безопасности", - пояснил Энтони Блинкен.

Также он акцентировал, что Украина храбро борется с тем, чтобы защитить свой народ и свою независимость вместе с беспрецедентной помощью Соединенных Штатов и стран всего мира.

Хотя война еще не окончена, президент Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Вместо того чтобы стереть независимость Украины, – он ее укрепил,

– заявил Энтони Блинкен.

"Вместо того, чтобы разделить НАТО, – он объединил его. Вместо того чтобы подтвердить силу России, – он ее подрывает. И вместо того, чтобы ослабить международный порядок, – он объединил страны для его защиты", – добавил. госсекретарь США.

Последние новости о Владимире Путине

Кремлевский диктатор Владимир Путин тесно сотрудничает с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко . Последний даже захотел создать оперативное командование на границе с Украиной.

Путин уже давно демонстрирует параноидальное поведение с вкраплениями мании преследования. Этому отклонению характерно наличие врага и замысел его уничтожения. Об этом рассказал психолог Валентин Ким. Он также отметил, что поведение Путина действительно достаточно странное , он очень сильно "накручивает" собственное население и побуждает к большой агрессии.

Российские захватчики хотят раздавать свои паспорта жителям временно оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий указ уже подписал глава Кремля Владимир Путин.

Может быть интересно – Путин испуган, он не может спать спокойно: смотрите видео