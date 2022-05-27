На його думку, коли лідер країни-агресорки вирішив напасти на Україну, він також атакував принципи суверенітету та територіальної цілісності. Які закріплені в Статуті ООН та необхідні, щоб захистити всі країни від завоювань чи примусу.

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"Ось чому так багато країн об’єдналися, щоб протистояти цій агресії, бо вони бачать у ній прямий замах на фундамент їхнього власного миру та безпеки", – пояснив Ентоні Блінкен.

Також він акцентував, що Україна хоробро бореться, аби захистити свій народ і свою незалежність разом з безпрецедентною допомогою Сполучених Штатів та країн усього світу.

Хоча війна ще не закінчена, президент Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Замість того, щоб стерти незалежність України, – він її зміцнив,

– заявив Ентоні Блінкен.

"Замість того, щоб розділити НАТО, – він об’єднав його. Замість того, щоб підтвердити силу Росії, – він її підриває. І замість того, щоб послабити міжнародний порядок, – він об’єднав країни для його захисту", – додав держсекретар США.

Останні новини щодо Володимира Путіна

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Путін вже давно демонструє параноїдальну поведінку з вкрапленнями манії переслідування. Цьому відхиленню характерна наявність ворога та задуму його знищення. Про це розповів психолог Валентин Кім. Він також зазначив, що поведінка Путіна справді достатньо дивна, він дуже сильно "накручує" власне населення і спонукає на велику агресію.

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