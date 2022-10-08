"Играет всеми, как котятами": кто входит в близкое окружение Путина

Путин привык манипулировать своим окружением, сталкивая друг друга лбами, чтобы они не объединились против него. Однако с военными поражениями в Украине авторитет диктатора падает, и стул под ним начинает шататься.

Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Ранее российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал о том, что российские военные, которые выжили в Украине – это горючее для гражданской войны.

Важно В России сменили еще одного командующего: на этот раз Восточного военного округа

Окружение Путина

Жирнов отметил, что Путин уменьшил свое окружение, когда началась эпидемия коронавируса. Он опасается за свое здоровье, что является позитивом для нас, поскольку такие люди не похожи на самоубийц. В его окружение входят члены Совета безопасности, руководитель Госдумы, Совета федерации, руководство Администрации президента. Также у него есть круг общения среди олигархов, среди которых Ротенберг, братья Ковальчуки, Медведчук и т.д.

Трудно сказать, насколько сильно они влияют на него, потому что Путин не любит, когда на него влияют, когда ему капают на мозг. Он всегда всех выслушивает, сталкивает лбами всех вокруг себя, чтобы они не объединились. То приближает кого-то, то отодвигает. Он играет ими, как котятами, поэтому ошибкой может быть считать, что они оказывают на него влияние,

– заметил экс-сотрудник КГБ.

Экс-сотрудник Службы внешней разведки России добавил, что Путин самостоятельно принимает решения, но после того, как выслушивает все доклады своего окружения, которые называют "башнями Кремля". Говорят, что есть люди, которые влияют на него в церкви. А также шаманы, к которым его возит Шойгу.

"Это похоже на правду, потому что он человек достаточно закомплексованный, который панически боится смерти, который панически боится стать перед создателем, кого он там себе представляет", – подчеркнул он.

Жирнов о том, кто входит в близкое окружение Путина: смотрите видео

Влияние Путина

Экс-сотрудник КГБ продолжил, что ощущение того, что стул под Путиным шатается уже давно. Это началось не сейчас, а когда президент Казахстана Токаев ему прямо в лицо в Санкт-Петербурге сказал, что не признает так называемые ЛНР, ДНР и вообще какие-либо сепаратистские квазиобразования. Это была пощечина для Путина. Тогда стало ясно, что его сила – это победы его армии, а их нет.

Когда российские войска были вынуждены отойти с Севера Украины, вынуждены концентрироваться на Донбассе и ничего не могли там сделать, когда ВСУ начали контрнаступление, стул под Путиным зашатался,

– подчеркнул Жирнов.

По его словам, это почувствовали, в частности, Пригожин и Кадыров, уже прямо говорят о военных поражениях Шойгу, а значит и Путина. "Акела промахнулся" и джунгли это почувствовали. Люди, 22 года воровавшие миллиардами, почувствовали, что Путин ведет их в могилу. Они ищут способ избавиться от него, но боятся быть расстрелянными раньше. Однако недавно Патрушев ездил в Китай и по одной из версий говорил о том, как заменить Путина на своего сына.

"Кадыров очень критиковал Путина, но вместо того, чтобы повесить его на первом же столбе, ему дают новое звание генерал-полковника. Он показал, что прекратил быть вожаком, потому что тот, кто критикует вожака, должен умереть. Повышение же Кадырова означает, что Путин больше не вожак", – подытожил экс-сотрудник Службы внешней разведки России.

Путин и война в Украине: последние новости