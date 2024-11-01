Путин потерпел неприятное поражение: какой план Кремля с треском провалился

В России прошел саммит БРИКС. Владимир Путин поехал туда с двумя ключевыми предложениями, которые не были близкими для других стран.

Несмотря на попытки Кремля подать этот саммит как "великую победу" Путина, сложилось все как раз наоборот. Чего не удалось достичь российскому диктатору, 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Как саммит БРИКС стал сплошным провалом Путина

Ежегодный саммит БРИКС состоялся в российской Казани 22 – 24 октября. В нем приняли участие 36 мировых лидеров. Фактически все лидеры стран-членов БРИКС присутствовали на саммите, за исключением президента Бразилии Лулы да Силвы, который присоединился к встрече виртуально.

Владимир Путин пытался политизировать саммит и навязать его участникам "альтернативную позицию" Глобального Юга по российской агрессии против Украины.

БРИКС, похоже, является той единственной вещью, о которой мы можем не волноваться. Он выглядел как некий "клуб пенсионеров", которые собрались вместе, чтобы вкусно поесть, вот и все. После того как в БРИКС добавили ОАЭ, Эфиопию и Иран, этот клуб совершенно не может работать,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Интересно, что итоговая декларация саммита БРИКС состоит из 134 пунктов. По словам политтехнолога, это просто смешно, ведь ни одно коммюнике не должно содержать такого количества пунктов.

"Это означает, что эта декларация просто бессмысленна. Де-факто никто не мог ее прочитать. А пункты, которые там были, являются обычной ерундой. Эти страны не способны принять никакого общего решения, потому что у них совершенно разные экономические системы", – объяснил политтехнолог.

Идея Путина заключалась в том, чтобы сделать эти страны антиамериканским союзом, однако это не сработало. Например, Индия и ОАЭ, очевидно, не готовы на такой шаг, ведь являются близкими партнерами Соединенных Штатов.

Также провалилась идея Путина по созданию независимой финансовой системы БРИКС в противовес западной, фактически предлагая отказаться от доллара. Это предложение также резко отвергли члены БРИКС, считая такой шаг просто нецелесообразным.