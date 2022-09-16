Мы не спешим, – путин попытался оправдаться за поражения на Востоке Украины
Глава кремля назвал успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине "попытками контрнаступления". Он сказал, что продолжается "освобождение" Донбасса.
Об этом владимир путин заявил на пресс-конференции саммита Шанхайской организации сотрудничества. Он сказал, что "спецоперация" еще не достигла целей и россия не отказывается захватывать новые территории Украины.
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"План спецоперации не будет корректироваться. Генеральный штаб во время операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии", – сказал президент убийц.
Всячески оправдывается за поражения на Востоке Украины
Путин подчеркнул, что захват земель на Донбассе не прекратится. Однако он продвигается медленно, но росармия якобы постепенно заходит на новые и новые земли.
Глава кремля снова начал риторику, что "они еще ничего не начинали". Он отметил, что в Украине находится не вся армия россии, а только ее "контрактная часть".
Потому мы и не спешим. Однако по существу изменений нет. Что-то генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным, но основная задача остается неизменной и она реализуется. Киевские власти же объявили о том, что начали, проводит активную контрследующую операцию. Ну, посмотрим, чем она закончится, – уверен путин.
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