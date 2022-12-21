Путин осмелился заявить, что считает украинцев "братским народом"

Владимир Путин продолжает бредить и нести ерунду. В этот раз он назвал украинцев "братским народом".

И такие заявления диктатор сделал, несмотря на обстрелы оккупантов по инфраструктуре и мирным жителям Украины. Об этом информирует 24 канал.

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Путин назвал украинцев "братским народом"

Так, российский диктатор цинично заявил, что Россию якобы "не в чем упрекнуть" и он всегда считал украинский народ "братским".

Путин отметил, что Россия якобы "в течение десятилетий после госпереворота в Украине делала попытки выстроить отношения в новых геополитических условиях, и не просто добрососедские, а братские".

И кредиты давали, и чуть ли не бесплатно энергоресурсы снабжали годами. Ничего не работало,

– сказал российский президент.

Еще новые циничные заявления Путина:

Противник в ситуации с Украиной действовал настойчиво и эффективно, Россию упрекнуть не в чем;

После развала СССР Россия хотела стать частью "цивилизованного" мира, но нас там не ждали;

У наших соседей скоро ничего не будет, кроме подачек;

То, что сейчас происходит в Украине, – общая трагедия, но это результат политики не России и третьих стран;

Спрашиваю, зачем вы довели дело в Украине до государственного переворота, просто разводят руками;

Конфликт был неизбежен – лучше сегодня, чем завтра.

К тому же министр обороны Сергей Шойгу на заседании с Путиным заявил, что необходимо продолжить проведение так называемой "специальной военной операции" для выполнения задач.

Россия будет продолжать развитие ядерной триады

Путин заявлял, что Россия продолжит развитие ядерной триады. Диктатор убеждает, будто российские полки перевооружают на "современный ракетный комплекс с "гиперзвуковой частью" "Авангард".

Кроме того, Путин пытается запугать мир якобы межконтинентальными ракетами "Сармат". Он истерически уверяет, что в ближайшее время они станут на боевое дежурство.