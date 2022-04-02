Путин остался с "обезглавленным" Минобороны

У начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова симптомы очень похожи на проявившиеся у министра обороны. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Иерархия тирании

Мы должны осознавать, что в оборонной вертикали первое место занимает Путин, на втором – сам Шойгу. На третьем находится Герасимов, непосредственно руководящий Вооруженными силами РФ на оперативном уровне.

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В отсутствие Герасимова и Шойгу там руководит Руслан Саликов. Этот человек не занимался никакой деятельностью в военной сфере. Скорее всего, заведующий по тылу. А исходя из качества этого тыла, понятны все пробелы в работе.



Путин сознательно создал вакуум власти в российском Минобороны / Фото Gety Images

Саликов – больше экономист. Если смотреть в его биографию, то он работал и в ГСЧС, был и вицегубернатором Московской области. В структуре Министерства обороны Московии он занимает в большей степени прикладную должность экономического толка. Поэтому я не думаю, что его можно считать непосредственным руководителем.

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Сегодня в российском Министерстве обороны можно наблюдать определенный вакуум власти. Бесспорно, таким образом, Путин посылает определенные сигналы военному руководству.

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