Путин останется один на один с Китаем, – Троицкий о последствиях агрессивных действий Кремля

Владимир Путин повышает ставку в противостоянии с Западом. Однако в таком случае Россия рискует остаться один на один с Китаем.

Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал режиссер Владислав Троицкий. Пока Россия блефует, с ней еще пытаются разговаривать, однако, как только она сделает реальный шаг в вопросе агрессии, то сразу окажется "за пределом".

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По словам Троицкого, в таком случае уже нельзя будет ни о чем договариваться.

Понятно, что кто-нибудь может увязнуть в бесконечной войне. Понятно, что это ужасно для нас. Впрочем, я таки надеюсь, что хоть какой-то инстинкт самосохранения у Путина есть. В таком случае он остается один на один с Китаем,

– заявил режиссер.

Как рассказал Троицкий, если это случится, то технологически, интеллектуально, а также с точки зрения вооружения и армии, Китай будет значительно сильнее России.

Россия и Китай глубоко озабочены серьезными вызовами в области международной безопасности. Ввиду этого Владимир Путин и Си Цзиньпин в феврале выступили против дальнейшего расширения НАТО.

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