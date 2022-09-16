Угрозы и оправдание поражений: циничные и лживые заявления путина на саммите ШОС

Глава кремля оправдывается поражением российской армии на Востоке Украины. Он даже заявил, что готов к переговорам, но этого не хочет Зеленский.

Об этом Владимир Путин сказал 16 сентября на пресс-конференции саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Мы не спешим, – Путин попытался оправдаться за поражения на Востоке Украины

О чем говорил путин

Российский президент начал оправдываться из-за сдержанной реакции на контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Он сказал, что реакция не такая и малая, а росармия нанесла по Украине несколько ударов, которые должны напугать.

Будем считать, что удары предупредительны. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным,

– пугает путин.

Он заявил, что оборона территории Украины недопустима. Он отметил, что это ничем не отличается от терроризма.

Хочет "уволить" Донбасс

По словам Путина, план так называемой спецоперации никто не будет менять. Генштаб России постоянно принимает оперативные решения. Главной целью, как убеждает Путин, является "увольнение" Донбасса.

"Постепенно российская армия занимает новые и новые территории. Я обращаю внимание, что мы воюем не полной армией, мы воюем лишь частью российской армии, только контрактной частью. Конечно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее... Поэтому мы не спешим", – сказал президент убийц.

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О возможной встрече с Зеленским

Путин называет Украинские власти "киевскими". Он улыбался и сказал, что когда Украина хочет победы на поле боя, то "флаг в руки".

Посмотрим, чем оно закончится, – заявил агрессор.

Глава Кремля сказал, что не знает о гарантиях безопасности, которые предлагает Украина. Он вспомнил, что якобы увел от Киева войска росармии, чтобы способствовать более быстрому мирному договору. Однако после этого "киевские власти" сразу отказались от всех договоренностей. Путин добавил, что Зеленский не хочет встречаться с ним, потому что якобы не готов.

"Ну, не готов – не надо", – сказал убийца.

Реакция на санкции

Путин отреагировал на вопрос о западных санкциях в отношении несовершеннолетних детей кадырова и детского омбудсмена россии марии львовой-беловой. Он назвал ограничение шизофренией.

"Несовершеннолетних детей под санкции ставить – это невероятные вещи. Мне кажется, что они уже не понимают, что они делают. В отношении нашего омбудсмена по защите прав детей она занималась вывозом наших детей из зон боевых действий – из Сирии, из Ирака... Это благородная миссия. Что здесь плохого? Спасибо надо сказать", – говорил путин.

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Об экспорте украинского зерна

Также глава кремля говорил об украинском зерне и экспорте. По его словам, владельцами украинского зерна являются американские компании. Им тоже продали все земли.

Они владельцы этого зерна большей частью. Оказалось, что земли в Украине давно проданы американским компаниям, это их зерно, они свое зерно и вывозят, – врет путин.

Отрицает шантаж Европы

Россия не раз шантажировала Европейский Союз энергетическим кризисом. Однако пути этого не признает и говорит, что Запад с больной головы переводит все на здоровую. Он заявил, что энергетический кризис в Европе начался задолго до 24 февраля.

"Они для достижения немедленной политической конъюнктуры в своих странах пошли на сворачивание углеводородной энергетики. Банки перестали выдавать кредиты, местные органы перестали выделять землю для будущих разработок", - оправдывается убийца.

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