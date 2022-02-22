"Акела промахнулся" – именно эта фраза из мультфильма о Маугли как нельзя лучше мне описывает последние поступки Путина, которые вызвали столько панического резонанса. Я о его обращении к россиянам и о признании псевдореспублик на оккупированном Донбассе.

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Путин сейчас проиграл и отступил

Впрочем, хочу вас успокоить – нам надо не паниковать, а праздновать, ведь именно Путин сейчас проиграл и отступил. Зато мы с вами, Украина, выиграли это противостояние!

Мы выиграли не войну, к сожалению, а многомесячный раунд с накоплением Путиным войск под границами – и не спешите называть меня сумасшедшим, сейчас все объясню.

Путин не только принял на самом деле ошибочное решение (с признанием боевиков), а даже больше – он сделал огромный подарок Украине, что с "признанием" Москвой в одностороннем порядке фактически денонсированы минские соглашения.

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Война с Россией длится восьмой год и от речи Путина 21 февраля, от признания псевдореспублик, с той войной вообще ничего нового не произошло.

Мы и так знали, что воюем с Россией, что те территории оккупированы российской армией, поэтому нет никакого смысла теперь паниковать "Путин туда теперь свои войска введет". Потому что не введет, ведь он ввел их туда еще 8 лет назад. Ничего не изменилось и новых поводов для паники точно не появилось также.

То есть Путин признанием псевдореспублик лишь формализовал то, что там и так давно уже происходило. Вспомните, в свое время Путин также сначала говорил, что "зеленые человечки" в Крыму – это "местная самооборона", но потом все-таки признался, что это российские спецназовцы.

Так и здесь – до сих пор Путин говорил, что на Донбассе "гражданская война", и что украинцы сами с собой воюют, а теперь вот признал, что там будут (то есть уже есть) российские войска.

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Нам это на руку, ведь напомню, именно после признания Путиным "зеленых человечков" Россия и получила себе антироссийские санкции за Крым, и здесь теперь с Донбассом будет абсолютно так же.

Путин подвел Россию под новый пакет санкций

До сих пор не было России от цивилизованного мира наказания за Донбасс, было только за Крым. Россия упорно уверяла, что она не является стороной конфликта на Донбассе, и что на Донбассе идет "внутренняя война между украинцами" – но теперь такой отмазки (которая срабатывала) у Москвы больше не будет.

Путин тем признанием собственными руками фактически подвел Россию под новый пакет санкций и уже прямо сейчас их получил.

Германия делает то, чего мы месяцами не могли от нее добиться, она останавливает сертификацию "Северного потока-2".

Германия, о которой мы говорили, что она не достойно поступает, когда отказывает в помощи оружием. Но теперь она первой и очень критично для России отреагировала на признание Путиным боевиков.



В речи Путин не сказал ничего нового / Фото с сайта Кремля

Если вы запаниковали после речи Путина – то не стоит. Ничего нового в его речи не было. Больше вам скажу – когда я слушал, что он рассказывал, то интуитивно буквально почувствовал, к чему он подводит – до объявления войны.

Я реально ждал, что в прямом эфире он отдаст приказ российским войскам о полномасштабном вторжении в Украину.

Было предчувствие и впечатление, что его речь писали именно под объявление войны – но Путин не решился и вышел лишь вот этот "пшик" о признании марионеточных квазигосударств.

Несмотря на грозный тон, Путин не набрался смелости на вторжение, не решился пойти на нас большой войной.

Возможно, его напугали слаженные действия наших союзников (которые наперебой грозили ему за такое адскими санкциями) и Вооруженные силы Украины, которые были готовы сражаться и имели силы и средства, как воевать.

Кремль завернул проигрыш в обертку победы

Действительно Путин проиграл историю с накоплением войск у наших границ – он играл мышцами, пугал мир войной и требованиями не брать Украину в НАТО, но мир оказался консолидированным и вступился за Украину – поэтому Путин отступил.

Путин потребовал от НАТО гарантий нерасширения, что Украину в НАТО не примут, но получил отказ и проглотил это.

Глава Кремля склонял Украину к выполнению "Минска" (во время последних двух раундов переговоров в нормандском формате), но и там Украина не прогнулась под путинские требования и угрозы, мы не пошли на компромиссы даже под угрозой того вторжения. В конце концов Путин отступил.

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Конечно, ему нельзя было отступить просто так – показывать слабость перед россиянами, поэтому проигрыш Путина завернули в обертку победы.

Он сделал грозную речь, где признал псевдореспубликы и объявил о вводе туда российских войск – однако это была лишь игра на публику и попытка "сохранить лицо", чтобы россияне поверили, якобы Путин "снова всех обыграл".

Но мы с вами точно знаем, что это не вследствие эскалации последних месяцев, ведь те территории мы потеряли в 2014 году, когда были еще слабыми. Однако россиянам это подали как нынешнюю победу Путина.

Ига минских соглашений больше нет

Впрочем, все же главным подарком Украине в речи было то, что в результате признания Россией псевдореспублик на оккупированном Донбассе мы избавились от ига минских соглашений.

Я реально боялся, что выполнение их (в кремлевской редакции) имело бы для Украины последствия даже хуже, чем полномасштабная война с Россией.

Россия требовала от нас взять те оккупированные территории обратно к себе, в Украину, но ведь на условиях независимости и чтобы те раковые опухоли квазиобразований разъедали наше государство изнутри – чтобы те амнистированные нами боевики потом:

попали в украинский парламент и могли блокировать все наши европейские стремления;

могли обратно нас тащить в "русский мир", требуя дружбы с Россией и русского языка как второго государственного.

Был огромный риск, что такое могло случиться, что даже союзники принуждали бы нас к выполнению крайне невыгодного нам "Минска", якобы мы же сами те соглашения подписали.

Это был реальный риск потерять государство, но к счастью, благодаря действиям Путина Москва, получается, в одностороннем порядке разорвала минские соглашения. Нам от этого реально можно теперь с облегчением выдохнуть.

Не будет в Украине тех всех рисков, которые мы бы точно получили выполнением "Минска". Поэтому и говорю, что признание боевиков, получается, было ошибкой со стороны Путина.

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Выгод с этого ему никаких, но взамен ему – санкции и денонсация минских соглашений. То есть реально Путин как будто играет нам на руку.

Украина выиграла только раунд

У нас именно благодаря действиям Путина изменилось отношение к НАТО и тому, как Россия пошла на нас войной.

Референдум о вступлении Украины в НАТО просто провалился бы, если бы его, условно, провели в 2008 году. Но благодаря Путину украинцы изменили свое мнение и теперь сами стремятся в Альянс.

Благодаря Путину украинцы и Украину еще больше полюбили – теперь большинство готовы с оружием в руках встать на защиту своего государства. У нас такого уровня патриотизма точно никогда еще не было.



Путин играет на руку Украине / Фото Getty Images

Подытожу – Путин проиграл этот раунд войны с нами, когда пугал накоплением войск и войной и вынуждал к выполнению "Минска". Этот план не сработал, мы не прогнулись, ведь не испугались!

Также Путин не решился на вторжение, напуганный готовностью Украины к сопротивлению и готовностью от Запада ввести против России адские санкции.

Чтобы уберечь лицо, Путин признал боевиков на Донбассе, чтобы подать россиянам это как победу и расширение зоны российского влияния, но взамен получил себе теперь санкции не только за Крым, но и за Донбасс.

Впрочем, должен признать – мы на данный момент выиграли только этот раунд, и если бы это была, например, игра в карты в казино, то нам следовало бы сейчас прекратить игру и выйти из-за стола, чтобы зафиксировать свой выигрыш.

Однако, к сожалению, нам некуда уйти от России и мы вынуждены продолжать играть с Путиным-шулером. Однако мне кажется, что мы все-таки понемногу, но выигрываем. Поэтому напомню – все будет Украина.