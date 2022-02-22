"Акела промахнувся" – саме ця фраза з мультфільму про Мауглі якнайкраще мені описує останні вчинки Путіна, які викликали стільки панічного резонансу. Я про його звернення до росіян та про визнання псевдореспублік на окупованому Донбасі.

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Путін зараз програв і відступив

Утім, хочу вас зараз заспокоїти – нам треба не панікувати, а святкувати, адже саме Путін зараз програв і відступив. Натомість ми з вами, Україна, виграли це протистояння!

Ми виграли не війну, на жаль, а багатомісячний раунд із накопиченням Путіним військ під кордонами – і не поспішайте мене божевільним називати, зараз все поясню.

Путін не тільки ухвалив насправді помилкове рішення (із визнанням бойовиків), а навіть більше – він зробив величезний подарунок Україні, що з "визнанням" Москвою в односторонньому порядку фактично денонсовані мінські угоди.

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Війна з Росією триває восьмий рік і від промови Путіна 21 лютого, від визнання псевдореспублік, з тією війною взагалі нічого нового не сталося.

Ми і так знали, що воюємо з Росією, що ті території окуповані російською армією, тому немає жодного сенсу тепер панікувати "Путін туди тепер свої війська введе". Бо не введе, адже він увів їх туди ще 8 років тому. Нічого не змінилося й нових приводів для паніки точно не з'явилося також.

Тобто Путін визнанням псевдореспублік лише формалізував те, що там і так давно вже відбувалося. Згадайте, свого часу Путін також спочатку казав, що "зелені чоловічки" в Криму – то "місцева самооборона", але потому таки зізнався, що то російські спецпризначенці.

Так і тут – дотепер Путін казав, що на Донбасі "громадянська війна", і що українці самі з собою воюють, а тепер от визнав, що там будуть (тобто вже є) російські війська.

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Нам це на добре, адже нагадаю, саме після визнання Путіним "зелених чоловічків" Росія й отримала собі антиросійські санкції за Крим, і тут тепер з Донбасом буде абсолютно так само.

Путін підвів Росію під новий пакет санкцій

Дотепер не було Росії від цивілізованого світу покарання за Донбас, було лише за Крим. Росія вперто запевняла, що вона не є стороною конфлікту на Донбасі, і що на Донбасі точиться "внутрішня війна між українцями" – але тепер такої відмазки (яка спрацьовувала) в Москви більше не буде.

Путін тим визнанням власними руками фактично підвів Росію під новий пакет санкцій й вже просто зараз їх отримав.

Німеччина робить те, чого ми місяцями не могли від неї добитися, вона зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2".

Та Німеччина, про яку ми казали, що вона не гідно вчиняє, коли відмовляє в допомозі зброєю. Але тепер вона першою і дуже критично для Росії відреагувала на визнання Путіним бойовиків.



У промові Путін не сказав нічого нового / Фото з сайту Кремля

Якщо ви запанікували після промови Путіна – то не варто. Нічого нового в його промові не було. Більше вам скажу – коли я слухав, що він розповідав, то інтуїтивно буквально відчув, до чого він підводить – до оголошення Україні війни.

Я реально чекав, що в прямому ефірі він віддасть наказ російським військам про повномасштабне вторгнення в Україну.

Було передчуття і враження, що його промову писали саме під оголошення війни – але Путін не наважився й вийшов лише цей от "пшик" про визнання маріонеткових квазідержав.

Попри грізний тон Путін не набрався сміливості на вторгнення, не наважився піти на нас великою війною.

Можливо, його налякали злагоджені дії наших союзників (які наперебій грозилися йому за таке пекельними санкціями) і Збройні сили України, які були готові битися й мали сили та засоби, як воювати.

Кремль загорнув програш в обгортку перемоги

Направду Путін програв історію із накопиченням військ біля наших кордонів – він грав м'язами, лякав світ війною і вимогами не брати Україну до НАТО, але світ виявився консолідованим і вступився за Україну – тож Путін відступив.

Путін вимагав від НАТО "гарантій" нерозширення, що Україну до НАТО не візьмуть, але отримав відмову й проковтнув це.

Глава Кремля схиляв Україну до виконання "Мінська" (під час останніх двох раундів переговорів в нормандському форматі), але і там Україна не прогнулася під путінські вимоги і погрози, ми не пішли на компроміси навіть під загрозою того вторгнення. Зрештою Путін відступив.

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Звісно, йому не можна було відступити просто так – показувати слабкість перед росіянами, тому програш Путіна загорнули в обгортку перемоги.

Зробив він грізну промову, де визнав псевдореспубліки та оголосив про введення туди російських військ – проте це була лише гра на публіку і намагання "зберегти лице", щоб росіяни повірили, мовляв, Путін "знову усіх обіграв".

Але ми з вами точно знаємо, що це не внаслідок ескалації останніх місяців, адже ті території ми втратили в 2014 році, коли були ще слабкими. Проте росіянам це подали як нинішню перемогу Путіна.

Ярма мінських угод більше нема

Утім, все ж таки головним подарунком Україні у промові було те, що внаслідок визнання Росією псевдореспублік на окупованому Донбасі ми позбулися ярма мінських угод.

Я реально боявся, що виконання їх (в кремлівській редакції) мало б для України наслідки навіть гірші, аніж повномасштабна війна з Росією.

Росія вимагала від нас узяти ті окуповані території назад до себе, в Україну, але ж на умовах незалежності і щоб ті ракові пухлини квазіутворень роз'їдали нашу державу зсередини – щоб ті амністовані нами бойовики потому:

потрапили в український парламент і могли блокувати усі наші європейські прагнення;

могли назад нас тягнути в "русский мир", вимагаючи дружби з Росією і російської мови як другої державної.

Був величезний ризик, що таке могло статися, що навіть союзники примушували б нас до виконання вкрай невигідного нам "Мінська", мовляв, ми ж самі ті угоди підписали.

Це був реальний ризик втратити державу, але на щастя, завдяки діям Путіна Москва, виходить, в односторонньому порядку розірвала мінські угоди. Нам від того реально можна тепер із полегшенням видихнути.

Не буде в Україні тих усіх ризиків, які ми б точно отримали виконанням "Мінську". Тому і кажу, що визнання бойовиків, виходить, було помилкою з боку Путіна.

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Вигод з того йому жодних, але натомість йому – санкції і денонсація мінських угод. Тобто реально Путін наче грає нам на руку.

Україна виграла лише раунд

У нас саме завдяки діям Путіна змінилося ставлення до НАТО і того, як Росія пішла на нас війною.

Референдум про вступ України в НАТО просто провалився б, якби його, умовно, провели у 2008 році. Але завдяки Путіну українці змінили свою думку і тепер самі прагнуть в Альянс.

Завдяки Путіну українці й Україну ще більше полюбили – тепер більшість готові зі зброєю в руках стати на захист своєї держави. У нас такого рівня патріотизму точно ніколи ще не було.

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Путін грає на руку Україні / Фото Getty Images

Підсумую – Путін програв цей раунд війни з нами, коли лякав накопиченням військ та війною і змушував до виконання "Мінська". Цей план не спрацював, ми не прогнулися, адже не злякалися!

Також Путін не наважився на вторгнення, наляканий готовністю України до спротиву і готовністю від Заходу запровадити проти Росії пекельні санкції.

Щоб вберегти лице Путін визнав бойовиків на Донбасі, щоб подати росіянам це як перемогу і розширення зони російського впливу, але натомість отримав собі тепер санкції не тільки за Крим, але і за Донбас.

Утім, маю визнати – ми натепер виграли лише цей раунд, і якби це була, наприклад, гра в карти у казино, то нам варто було б зараз припинити гру й вийти зі столу, щоб зафіксувати свій виграш.

Проте, на жаль, нам нема куди піти від Росії і ми змушені продовжувати грати з Путіним-шулером. Проте мені здається, що ми таки потроху, але виграємо. Тож нагадаю – усе буде Україна.