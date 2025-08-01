Очередная путинская террористическая атака по Киеву и другим украинским городам – это его фактический ответ Трампу на сокращение срока ультиматума с 50 до 10 дней.

Как Путин реагирует на ультиматум Трампа?

Вместо попыток имитировать какие-то переговоры с украинской стороной Владимир Путин, теперь откровенно прибегает к новым террористическим атакам. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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После первого ультиматума Трампа, который говорил, что Россия должна найти формат переговорного процесса с Украиной и выйти на прекращение огня за 50 дней, многие считали, что Путин испугался Трампа и уменьшил уровень своей агрессивности.

Но российский президент искал способ, как сохранить сам процесс войны и вместе с этим не создать для себя угроз экономических атак со стороны США, а также увеличения американской военной помощи Украине.

Трамп ожидал от Путина реальных поступков. Я подчеркивал, что после того, как лимит слов, которыми российский президент мог успокоить американского, исчерпался, никаких возможностей ответить поступками на ультиматум Трампа у Путина нет. Ведь Трамп требует прекращения огня, а Путин желает продолжать войну.

Единственное, что оставалось российскому президенту – это молчать и ожидать, что его американский коллега опомнится и позвонит ему, или что после этих 50 дней вообще ничего не произойдет.

Когда оказалось, что Трамп осознает, что Путин не ищет путей окончания войны, а потому президент США ввел санкции против энергетических партнеров России и сократил дедлайн, Путин перешел с языка молчания и ожидания на удобный для себя язык шантажа.

Он вернулся к массированным ударам по Киеву и другим украинским городам, к демонстрации того, что ему безразлично на то, что говорит Трамп. Путин до сих пор считает, что Западу придется согласиться с результатами войны на его условиях, даже если российскому президенту придется переждать правление еще одного президента США. Ведь их было много, пока Путин находился в Кремле. Первых он, видимо, уже начал забывать.

Что задумали Россия и Китай?

В этом и сущность отношений между диктатурой, которая не нуждается в общественном одобрении, и демократией, где политики все время борются за симпатии населения. Этот нюанс Путин также желает использовать в своей войне с Украиной.

Ну, и не говоря уже о том, что в последние дни в Пекине дали понять, что будут поддерживать Россию, какими бы ни были ультиматумы Трампа. С китайской поддержкой, с закупкой российской нефти, с предоставлением комплектующих для российского оружия, которое используется для террористических ударов по Украине, Россия может считать, что способна воевать еще долгие годы, потому что будут и деньги, и железо.

Так что хладнокровное убийство мирных киевлян и разрушение украинских городов – это и есть настоящий ответ президента России и главы Китая президенту США, которого они презирают, а страну которого будут пытаться лишить влияния в Европе и Азии. В Европе США будут лишать влияния путем разрушения Украины и создания условий, при которых европейские избиратели будут выбирать политиков, которые смогут найти общий язык с Москвой. В Азии Китай пытается уменьшить влияние США и политически, и путем генерирования конфликтов.

Так какой должен быть ответ цивилизованного мира? Однозначно – поддержка Украины в этой многолетней изнурительной войне. Уже не нужно объяснять, насколько Украина нуждается в увеличении арсенала противовоздушной обороны. Не через два или три года, а немедленно, потому что атаки врага будут усиливаться с каждым новым днем войны.

Уже не нужно доказывать, насколько Украине важны средства уничтожения российской техники на суверенной территории России, чтобы пылали все эти ракеты и заводы. Уже не нужно объяснять, что экономическое давление на Россию и ее партнеров должно усиливаться.

Тогда и мы, и Запад в конце концов увидим туннель, в котором нужно будет когда-то зажечь свет реальных поисков путей к завершению многолетней войны России против Украины.