Путин ответил Зеленскому на предложение обсудить "Северный поток-2"

Владимир Путин заявил, что "Северный поток-2 " якобы является исключительно экономическим вопросом. Именно поэтому его не стоит обсуждать в рамках нормандского формата.

В интервью пропагандистскому СМИ глава Кремля заявил, что "Северный поток-2" – якобы коммерческий проект, не предназначенный для обсуждения на таких площадках.

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Вопрос транзита газа через Украину, по мнению президента страны-оккупанта, также не стоит озвучивать во время переговоров в нормандском формате.

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