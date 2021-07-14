Путин ответил Зеленскому на предложение обсудить "Северный поток-2"

14 июля 2021 , 10:16
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Источник:

24 канал

Владимир Путин заявил, что "Северный поток-2 " якобы является исключительно экономическим вопросом. Именно поэтому его не стоит обсуждать в рамках нормандского формата.

В интервью пропагандистскому СМИ глава Кремля заявил, что "Северный поток-2" – якобы коммерческий проект, не предназначенный для обсуждения на таких площадках.

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Вопрос транзита газа через Украину, по мнению президента страны-оккупанта, также не стоит озвучивать во время переговоров в нормандском формате.

Обратите внимание! Владимир Зеленский во время визита в Германию заявил, что "Северный поток-2" стоит обсудить в рамках нормандского формата. Канцлер Ангела Меркель заверила: даже если газопровод запустят, Украина останется транзитером газа.

"Северный поток-2": последние новости

  • Во время форума "Украина 30. Гуманитарная политика" Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужны гарантии стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока-2". Их продолжительность должна быть не менее 10 – 15 лет.
  • Между тем глава компании-оператора Маттиас Варнинг заявил, что "Северный поток-2" планируют достроить уже в августе 2021 года.
  • По словам Варнинга, российский газопровод могут запустить в эксплуатацию уже в этом году.
Автор: Мар'яна Бекало