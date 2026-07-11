Это касается Трампа, – политолог предположил, почему Путин приостановил баллистические атаки

Дональд Трамп объявил о предстоящем телефонном разговоре с Владимиром Путиным, пообещав, что позвонит в ближайшее время. Это произошло после встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре. В Кремле ждут этого, заявляют, что готовы, но у американского лидера, вероятно, есть другой план, ведь пока он не звонил.

Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что ожидание этого разговора может быть одной из причин, почему Россия пока не нанесла новый масштабный баллистический удар по Украине.

Почему Путин может ждать разговора с Трампом

По словам Игоря Чаленко, нельзя полностью исключать, что телефонный разговор между Трампом и Путиным уже состоялся, но без публичного объявления. Он напомнил, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не всегда был в курсе неофициальных контактов между американским и российским лидерами.

Политолог о контактах США и России: видео

В то же время постоянные заявления Кремля о готовности "организовать звонок в любой момент" больше похожи на попытку добиться этого разговора. Россия хочет, чтобы инициатива исходила именно от Трампа.

Считать, что она (беседа Трампа с Путиным – 24 Канал) принесет какие-то успехи, тоже не стоит,

– отметил Чаленко.

Политолог отметил, что в Киеве уже неоднократно предупреждали о возможности очередной массированной атаки с применением баллистического оружия, однако этого пока не произошло.

У россиян уже все готово, они могут воспользоваться окном возможностей, но я связываю это с тем, что Путин действительно ожидает телефонного звонка. И он не хочет сейчас создавать дополнительные проблемы во время общения с американским президентом,

– сказал он.

В то же время такая пауза не означает отказ России от дальнейших атак. Речь идет лишь о временном изменении тактики в связи с ожиданием возможного общения между Кремлем и Белым домом.

Отметим, что в Украине возник серьезный дефицит снарядов для противовоздушной обороны из-за интенсивных вражеских обстрелов, в результате чего защитникам пока не хватает боеприпасов для перехвата баллистических целей. Наша страна обращается за временной помощью к западным партнерам, однако глобальный дефицит ракет PAC-3 для систем Patriot и опасения союзников за собственную безопасность затрудняют передачу вооружения.