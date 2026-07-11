Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що очікування цієї комунікації може бути однією з причин, чому Росія тимчасово не завдала нової масштабної балістичної атаки по Україні.

Чому Путін може чекати на розмову з Трампом

За словами Ігоря Чаленка, не можна повністю виключати, що телефонна розмова між Трампом і Путіним уже відбулася, але без публічного оголошення. Він нагадав, що раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не завжди був обізнаний про неофіційні контакти між американським і російським лідерами.

Політолог про контакти США та Росії: відео

Водночас постійні заяви Кремля про готовність "організувати дзвінок у будь-який момент" більше схожі на спробу домогтися цієї розмови. Росія хоче, щоб ініціатива виходила саме від Трампа.

Вважати, що вона (розмова Трампа з Путіним – 24 Канал) принесе якісь успіхи теж не варто,

– зазначив Чаленко.

Політолог зауважив, що у Києві вже неодноразово попереджали про можливість чергової масованої атаки із застосуванням балістики, однак цього поки не сталося.

У росіян вже все готово, вони можуть скористатися вікном можливостей, але я це пов'язую з тим, що Путін дійсно очікує телефонного дзвінка. І він не хоче зараз створити додаткових проблем під час спілкування з американським президентом,

– сказав він.

Водночас така пауза не означає відмову Росії від подальших атак. Йдеться лише про тимчасову зміну тактики через очікування можливої комунікації між Кремлем і Білим домом.

Зауважимо, що в Україні виник серйозний дефіцит снарядів для протиповітряної оборони через інтенсивні ворожі обстріли, внаслідок чого захисникам наразі бракує боєприпасів для перехоплення балістичних цілей. Наша держава шукає тимчасову допомогу у західних партнерів, проте світова нестача ракет PAC-3 для систем Patriot та побоювання союзників за власну безпеку ускладнюють передачу озброєння.