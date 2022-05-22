Путин переболел раком, – режиссер Оливер Стоун

Предположение о болезни российского диктатора Владимира Путина выдвигают уже давно. Но Путин настолько скрыт от мира, что точно нельзя сказать правда это или нет.

Американский режиссер Оливер Стоун, известный своей поддержкой Путина, рассказал, что знает на этот счет. Он заверил, что Путин якобы уже переболел раком.

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У Путина был рак, и я думаю, он победил его, но он еще был изолирован во время коронавируса. Возможно, он потерял связь с людьми,

– заявил режиссер.

При этом Стоун отметил, что не может сказать ничего точно, потому что не знает.

Утратил контакт с людьми

Стоун оправдывает Путина, мол, из-за долгого времени в самоизоляции тот мог потерять контакт с людьми.

В эфире американского телеканала режиссера-путиниста спросили, почему российский диктатор отважился на вторжение в Украину. Он во всем обвинил разведку. Якобы агенты могли предоставить Путину неправильную информацию.

"Возможно, он не был хорошо информирован о степени сотрудничества, которое могли предоставить живущие в Украине россияне. Это могло быть одним из факторов, что он некорректно оценил последствия войны", – размышляет Стоун.

Почему заявления Стоуна – это пропаганда

Журналист и политик Сергей Лещенко не устает развенчивать и объяснять украинцам, в чем заключаются мифы российской пропаганды. Наши люди должны отличать правду от лжи, ведь ведется и информационная война тоже. Лещенко обратил внимание и на заявления Стоуна.

По словам Лещенко, режиссер Стоун – сторонник теорий заговоров. Кроме того, он активно помогает Кремлю распространять российскую пропаганду. Это играет россиянам на руку, потому что так могут оправдывать свои действия и показывать, что международное сообщество их поддерживает.

Стоун распространяет российскую чушь о том что Украина является частью так называемого американского плана и до 2014 года была нейтральным государством. А после Россия стала для нее врагом. Украинские власти он также окрестил режимом, в лучших традициях российских нарративов.

При этом Стоун не единственный, кто говорит о болезни Путина. О ней говорил и главный разведчик Украины Кирилл Буданов. Также об этом известно и в российских кругах. К примеру, такие разговоры вел приближенный к Путину олигарх.

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