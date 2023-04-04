Беларуси не от кого защищаться этим ядерным оружием, оно наоборот повлечет за собой ряд опасностей для местного населения. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор "Еврорадио" (Беларусь) Павел Свердлов.

Смотрите также Ядерная колония России: для чего Путин пугает мир и подставляет Си

Свердлов также сообщил, что группа белорусских военных отправилась в Россию на один из полигонов, чтобы отработать использование "Искандеров", в том числе все, что касается их хранения и подготовки к пуску.

Важно! Комплексы "Искандер-М" могут поражать цели посредством баллистических ракет и ядерных боеголовок в радиусе от 500 до 700 километров. До сих пор как ядерное оружие Россия не использовала их никогда.

Защищаться не от кого

Журналист считает, что у Лукашенко нет аргументов для того, чтобы в очередной раз позволять Путину хозяйничать на территории Беларуси. В то же время белорусская пропаганда утверждает, что российское ядерное оружие выступает для страны гарантом безопасности.

Мол, когда у Беларуси есть ядерное оружие, по ее территории никто не подумает ударить. Как обычно пропаганда все ставит с головы на ноги,

– подчеркнул говорящий.

Он подчеркнул, что никто на Беларусь не собирался нападать: "ни злые поляки, ни свирепые литовцы, которые в голове Лукашенко спят и видят, как уничтожают белорусов".

Жданов оценил опасности для Беларуси от российской ядерного оружия: смотреть видео

Опасность для белорусов

По словам Свердлова, на самом деле в Беларуси ситуация обратная. Есть мнение, когда вероятность нанесения удара с территории Беларуси будет высокой, страны НАТО нанесут превентивный удар по месту дислокации ядерного оружия, ведь они точно будут знать, где оно находится.

Мало того, это чревато мини-Чернобылем, если ядерная боеголовка ударит по другим ядерным боеголовкам,

– добавил говорящий.

Журналист сообщил, что Лукашенко убеждает, что белорусы будут операторами этого тактического ядерного оружия, успокаивая местное население. Россия заявляет, что размещает оружие, но не передает. Де-юре разница определенная есть, но по факту для белорусов она ничтожна, это еще одна бомба, которая рано или поздно может взорваться.

Россия размещает ядерные боеголовки в Беларуси: что известно