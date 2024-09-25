Россия уничтожила все ТЭС и готовит удары по атомной инфраструктуре: Зеленский о планах Путина

Россия, по данным разведки, готовит удары по ядерным объектам в Украине, чтобы отключить реакторы от системы энергоснабжения. Россия имеет спутниковые снимки украинской инфраструктуры.

Об этом президент Украины заявил во время выступления на Генассамблее ООН сегодня, 25 сентября, информирует 24 Канал.

Смотрите также Эрдоган предложил Зеленскому быть посредником в переговорах с Россией

"Любой удар по ядерной инфраструктуре несет глобальный огромный риск", – отметил президент.

Президент подчеркнул, что ядерные реакторы должны быть защищены.

Владимир Зеленский также сообщил, что россияне уже уничтожили все украинские ТЭС и крупнейшие ГЭС.

По словам главы государства, Россия не смогла сломать украинцев на поле боя, и теперь Путин смотрит на другие способы, чтобы сломать наш дух.