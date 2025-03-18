Путин планирует несколько наступательных действий на разных направлениях, –Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в планах главы Кремля Владимира Путина осуществить наступление на нескольких направлениях в ближайшие месяцы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какие планы Путина на ближайшие месяцы

Журналисты поинтересовались у Зеленского, каким будет ключевое сообщение президенту Трампу со стороны Украины после того, как Россия почти отказалась от 30-дневного всеобъемлющего прекращения огня.

Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин. Путин хочет сделать несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы,

– рассказал президент.

Зеленский добавил, что Украина продолжает выполнять свои задачи на Курском направлении и украинские воины будут там до тех пор, пока будет нужно.

Напомним, что сегодня, 18 марта, состоялся телефонный разговор между Трампом телефонный разговор между Трампом и Путиным. В Белом доме рассказали о его результатах.