Это угроза для всего мира: что не так с реакцией Запада на "выборы" Путина

Владимир Путин "неожиданно" победил на так называемых президентских выборах в России. Несколько стран четко заявили о том, что на самом деле Путин нелегитимный президент. Другие же - довольно вяло отреагировали на псевдовыборы.

Реакция международного сообщества на действо, которое в России назвали выборами, была критически важной. Однако большинство стран довольно общо высказались о "победу" Путина. Политолог-международник Руслан Осипенко рассказал 24 Каналу, какие это может иметь последствия.

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Неубедительное осуждение

Несколько европейских стран прямо заявили о том, что не будут признавать результатов так называемых "выборов" в России. Однако это все же не коллективное заявление Запада.

Мы видим, что многие заявления сконцентрировались на том, что не будут признавать "выборы" в России, потому что голосование проводилось на оккупированных территориях. В конце концов, сам процесс "выборов" назвали фарсом. Мало кто, кроме Германии и стран Балтии, сказали о том, что Путин – нелегитимный президент,

– отметил Руслан Осипенко.

В авторитетном итальянском издании La Repubblica даже появилась информация, что госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал совместное заявление стран "Большой семерки", где российские выборы называли фарсом. Это якобы произошло из-за того, что в США не хотят обратного вмешательства и критики собственных выборов, которые состоятся в ноябре.

"Нам рассказывают о ценностях, а сами в США поставили свои выборы, то есть борьбу за власть и деньги, выше чем демократические ценности и лидерство Америки", – добавил политолог-международник.

Сигнал для других диктаторов

Это очень опасная политическая игра, ведь не только Россия из-за иногда бездействия Запада, делает все, что ей заблагорассудится. Ее примеру могут последовать и другие.

Стратегическая неопределенность в вопросе войны, которую они применяют в отношении России, только мотивирует других агрессивных и авторитарных лидеров разрушить систему, что построил Запад. То есть своими действиями они стреляют себе в ногу – разрушают систему, которую сами же выстроили после Второй мировой войны,

– подчеркнул Осипенко.

Фактически из-за слабой реакции Владимир Путин понимает, что выбрал для себя правильную стратегию. Он и дальше останется управлять Россией, отвоевывая свою зону влияния на международной арене.

"Это его мотивирует, мол, он до сих пор на коне. И это свидетельствует о том, что что-то не так с Западом. Через два года большой войны подсознательно до сих пор оставляют пространство для сценария, где Путин будет сидеть до 2036 года и рано или поздно с ним придется договориться. А если они его не признают (как президента – 24 Канал), то отрежут себе путь общаться с ним и влиять на Россию", – отметил политолог-международник.

Такие действия Запада лишь подтверждают его нерешительность и сдержанность в моментах, когда это фактически представляет угрозу. Ведь молча признавая Путина легитимным, ему как диктатору с ядерным оружием фактически позволяют оставаться у власти столько, сколько он этого захочет. Опять же это является сигналом для других авторитарных диктаторов. Мол, если у вас есть ядерное оружие, вы можете за ним "спрятаться" и править хоть до конца своих дней.

Кто в мире отреагировал на "выборы" в России