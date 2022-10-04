Так ломается власть, – российский журналист об "ударе" для Путина и Кадырова

Для Путина, как и для Кадырова, сейчас самое страшное, что их лично прекратили бояться. У людей исчез образ, что это непобедимые "дьяволы", против которых невозможно соперничать.

Об этом 24 каналу рассказал российский журналист, шеф-редактор издания Insider Тимур Олевский. Ранее сообщалось о том, что Путин хочет демонстративно взорвать ядерное оружие на границах Украины .

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Путина и Кадырова перестали бояться

Олевский отметил, что для Путина сейчас самое страшное, что люди перестали бояться его лично. Украинцы боятся ядерного удара, те, кто живут недалеко от границ с Украиной – радиации. Однако сам Путин не страшен. Он подлый человек, способный убить, отравить, начать войну, применить ядерное оружие, но он не зло формата "дьявола". То есть, он не хитер и непобедим, с которым невозможно бороться.

То же может произойти и с Кадыровым. Представьте, какой это будет "удар" для человека, который выстроил такой образ – сначала Аллах, потом Кадыров, потом все остальное. Впоследствии оказывается, что этот человек может ошибаться или просто быть смешным,

– заметил российский журналист.

Олевский об "ударе" для Путина и Кадырова: смотрите видео

Так ломается власть

Шеф-редактор издания Insider продолжил, что так ломается власть. Даже власть узурпатора держится на людях, которые боятся и проектируют эту власть. Когда люди начинают понимать, что ты не силен, а смешон, то общественный договор ломается даже в диктатуре и тирании.

"Им очень трудно сказать слова "Украина победила, потому что Украина молодец и у нее сильная армия, которая воюет за свою страну". Трудно, потому что если они скажут, что для Украины война отечественная священна, то сразу станет понятно, кто же такие россияне", – подчеркнул он.

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