Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Ранее сообщалось о том, что Путин цинично заявил, что "не жалеет" о войне против Украины и упомянул о массированных ударах.
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Путин выстрелил себе в ногу
Давидюк отметил, что своими ракетами Путин выстрелил себе в ногу. Заседание "Рамштайна" усилило поддержку Украине. Правда есть проблемы с дедлайнами, с суммами поддержки, однако это уже мощнее, чем было. Кроме того, возросла и геополитическая поддержка. В частности, таких заявлений НАТО, как на этой неделе, не было 30 лет и даже в течение этой войны.
Столтенберг сказал, что проигрыш Украины – это проигрыш НАТО. По большому счету, это уже косвенный намек на 5 статью. И подтверждение этих слов от Столтенберга, если нанесут ядерный удар по Украине, НАТО неядерными, но физическими ударами будет отвечать России. То есть мы уже фактически одной ногой вступили в НАТО,
– заметил политолог.
Он добавил, что, кроме того, Украина получила 2 положительных решения на территории Европы, то есть Евросоюза:
- Супервыступление Борреля перед министрами иностранных дел и послами об отказе от российского дешевого газа, от дешевых китайских рабочих, о строительстве своей обороны и признании того, что Украина была права.
- ПАСЕ признало Россию государством-террористом.
"В политической плоскости – это лучшая неделя за все время войны. Действительно отработали, и теперь все это надо кристаллизовать в деньги, в танки, в пули, в решения против России. Поэтому, я думаю, что это была очень неплохая неделя. К сожалению, он начался с ракетных обстрелов, но это не испугало украинцев. Мы собрали деньги на яростную месть в "Фонд Притулы", куда залетело полмиллиарда гривен", – подчеркнул Давидюк.
Давидюк о последствиях российских массированных ударов: смотрите видео
Путин тяжело понимает, что нас не запугать
Политолог продолжил, что Путин должен понять, что украинцев не испугать. Однако в его глупую лысую голову это тяжело доходит. Посмотрите на супердостижение России на этой неделе. Они открыли полёты между Северным Кипром и Россией. Это суперрешение, к которому они пришли. В то время как Украина покоряет НАТО, ПАСЕ, Евросоюз. Мы явились фактором трансформационных изменений в мире.
Это подтверждение, что мы не восточноевропейское государство, а центральноевропейское государство со своим правом быть почетным членом Евросоюза. Мне кажется, в этом направлении следует продолжать движение. Наш путь непрост, мы платим чрезвычайно высокую цену, но мы идем в правильном направлении,
– подчеркнул он.
Путин и война в Украине: последние новости
- Кампания по частичной мобилизации в России вскоре может стать на паузу или вообще завершиться. Соответствующее решение вполне может принять Путин.
- Российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 13 октября. Едва ли не главной темой их разговора была энергетика.
- Еще в конце сентября Россия откровенно шантажировала Украину и мир ядерным оружием. Однако в последнее время в Кремле воздерживаются от ядерных угроз.