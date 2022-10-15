Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Раніше повідомлялось про те, що Путін цинічно заявив, що "не шкодує" про війну проти України і згадав про масовані удари.

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Путін вистрелив собі в ногу

Давидюк зазначив, що своїми ракетами Путін вистрелив собі в ногу. Засідання "Рамштайн" посилило підтримку Україні. Щоправда, є проблеми з дедлайнами, з сумами підтримки, однак це вже потужніше, ніж було. Крім того, зросла й геополітична підтримка. Зокрема, таких заяв НАТО, як от цього тижня, не було 30 років і навіть протягом цієї війни.

Столтенберг сказав, що програш України – це програш НАТО. За великим рахунком, це вже непрямий натяк на 5 статтю. І підтвердження цих слів від Столтенберга, якщо завдадуть ядерний удар по Україні, НАТО неядерними, але фізичними ударами буде відповідати Росії. Тобто, ми вже фактично однією ногою вступили в НАТО,

– зауважив політолог.

Він додав, що, крім того, Україна отримала 2 позитивних рішення на теренах Європи, тобто Євросоюзу:

Супервиступ Борреля перед міністрами закордонних справ і послами про відмову від російського дешевого газу, від дешевих китайських робітників, про будівництво своєї оборони й визнання того, що Україна була права.

ПАРЄ визнало Росію державою-терористом.

"У політичній площині – це найкращий тиждень за весь час війни. Дійсно відпрацювали, й тепер усе це треба кристалізувати в гроші, в танки, в кулі, в рішення проти Росії. Тому, я думаю, що це був дуже непоганий тиждень. На превеликий жаль, він розпочався ракетними обстрілами, але це не злякало українців. Ми зібрали гроші на люту помсту у "Фонд Притули", куди залетіло пів мільярда гривень", – наголосив Давидюк.

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Путін важко розуміє, що нас не залякати

Політолог продовжив, що Путін мав би зрозуміти, що українців не налякати. Однак у його дурну лису голову це важко доходить. Подивіться на супердосягнення Росії цього тижня. Вони відкрили польоти між Північним Кіпром і Росією. Це суперрішення, до якого вони прийшли. Тоді як Україна підкорює НАТО, ПАРЄ, Євросоюз. Ми стали чинником трансформаційних змін у світі.

Це підтвердження того, що ми не східноєвропейська держава, а центральноєвропейська держава зі своїм правом бути почесним членом Євросоюзу. Мені здається, в цьому напрямку слід продовжувати рухатись. Наш шлях непростий, ми платимо надзвичайно високу ціну, але ми йдемо в правильному напрямку,

– підкреслив він.

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