Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Государство-террорист, мол, готово к дискуссиям по военным расходам.

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Что сказал Путин

Напомним, ранее президент США заявил, что после завершения войн в Украине и секторе Газы собирается провести с Россией и Китаем переговоры об уменьшении оборонных бюджетов вдвое. Более того, может даже идти речь о сокращении ядерных арсеналов.

По просьбе журналиста Путин прокомментировал соответствующую идею Трампа, назвав ее "хорошим предложением".

Мы могли бы договориться с США. Мы не против, мне кажется, что идея хорошая. США сократили бы на 50 процентов (оборонные расходы – 24 Канал). И мы сократили бы. Ну а Китай потом бы присоединился, если захочет,

– сказал диктатор.

К слову, второй этап переговоров между США и Россией может состояться уже сегодня, 25 февраля. Представители обеих стран планируют вновь встретиться в Эр-Рияде, сообщают немецкие журналисты.