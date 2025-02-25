Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Держава-терорист, мовляв, готова до дискусій щодо військових витрат.

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Що сказав Путін

Нагадаємо, раніше президент США заявив, що після завершення воєн в Україні та секторі Гази збирається провести з Росією і Китаєм переговори про зменшення оборонних бюджетів удвічі. Ба більше, може навіть йтися про скорочення ядерних арсеналів.

На прохання журналіста Путін прокоментував відповідну ідею Трампа, назвавши її "хорошою пропозицією".

Ми могли б домовитися зі США. Ми не проти, мені здається, що ідея хороша. США скоротили б на 50 відсотків (оборонні витрати – 24 Канал). І ми скоротили б. Ну а Китай потім би приєднався, якщо захоче,

– сказав диктатор.

До слова, другий етап переговорів між США та Росією може відбутися вже сьогодні, 25 лютого. Представники обох країн планують знову зустрітися в Ер-Ріяді, повідомляють німецькі журналісти.