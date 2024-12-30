"Денацификация" Украины до сих пор в планах Путина: ISW указал, что об этом свидетельствует

Владимир Путин не отказался от планов "денацификации" Украины. Более того, свою политику российский диктатор якобы закрепил в новом документе государственной стратегии о противодействии "экстремизму".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Как Путин хочет бороться с "экстремизмом"

В своем документе о "противодействии экстремизму" Путин продолжает выдвигать те же требования, которые были в 2022 году – в начале полномасштабного вторжения. Среди "стратегии" российского диктатора – отставка украинского правительства.

Так, Путин подписал новую "Стратегию противодействия экстремизму в России" 28 декабря. Ранее российский президент подписывал соответствующий указ в 2020 году. В то же время в саму "стратегию" внесли изменения. В частности, в 2024 году в документе впервые появляются упоминания о "русофобии", которая в "стратегии" определяется как "недружественное, предвзятое и враждебное отношение и дискриминационные действия в отношении россиян, языка и культуры недружественными к России государствами".

В отличие от версии 2020 года, в документе также называют Украину "основным источником экстремизма". Более того, Путин традиционно прибегнул к обвинениям о распространении "неонацистских идей". В "стратегии" также отмечается, что России "необходимо ликвидировать источник экстремистских угроз, исходящих из Украины".

Аналитики ISW напомнили, что 24 февраля 2022 года Путин, когда объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину, заявил, что "Россия проводит денацификацию Украины" – попытку оправдать устранение легитимного, демократически избранного правительства Украины. Подобные заявления российского президента свидетельствуют, что он не планирует рассматривать компромиссы относительно своих требований.

Кроме того, новые упоминания Путина о "русофобии" и "дискриминации" российских граждан согласуются с недавними заявлениями Лаврова о том, что такая "дискриминация" якобы есть со стороны украинской власти, а потому – это якобы "основная причина войны, которую должны рассматривать на будущих переговорах".

Кремль, вероятно, использует этот новый стратегический документ, чтобы оправдать свои призывы к отставке украинского правительства как "антиэкстремистские" меры,

– предполагают аналитики.

"Стратегический документ" также содержал пункты, которые будут иметь резонанс в российском провоенном ультранационалистическом сообществе. Вероятно, это является частью усилий Кремля, направленных на успокоение и завоевание благосклонности этого ключевого электората. Так, в документе утверждается, что мигранты в России также "ведут противоправную деятельность, которая способствует распространению экстремизма". Поэтому, документ призывает Россию усилить миграционную политику, в том числе – путем борьбы с "пропагандистскими мероприятиями", которые происходят в местах проживания мигрантов.

Более того, Путин призывает скорректировать образовательные программы на Южном Кавказе и в Центральной Азии, чтобы предотвратить распространение "русофобии". Аналитики добавляют, что российские так называемые "военкоры" ранее неоднократно жаловались, мол, России следует ввести более строгую миграционную политику, а также жаловались на "русофобию" в бывших советских государствах. Под этот шквал критики попал, в частности, и Казахстан.

ISW продолжает считать, что Путин вынужден угождать своему ксенофобскому и ультранационалистическому электорату, который является одним из самых ярых сторонников войны России в Украине, и одновременно балансировать между потребностью России в рабочей силе для ее экономики и армии,

– резюмировали аналитики.

К слову, Путин сокращает финансирование для оккупированных украинских областей. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко считает, что это может свидетельствовать о желании Кремля закончить войну.