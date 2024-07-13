Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается увольнять депутатов и сенаторов в несогласованном выезде с территории страны-агрессора.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. Отныне вышеупомянутым российским государственным чиновникам грозит досрочное освобождение.

Смотрите также В Кремле отреагировали на слова Буданова о покушениях на Путина

Путин разрешил увольнять депутатов за выезд без разрешения

На этой неделе закон прошел нижнюю и верхнюю палаты парламента России. Теперь, чтобы покинуть границы России, парламентариям нужно будет заранее согласовать свой отъезд со спецслужбами,

– говорится в сообщении росСМИ.

Россияне уже даже успели найти оправдание подобным "ограничениям". По словам парламентариев, закон нужен, чтобы российские депутаты не попали за рубежом под арест. Например, по ордеру Интерпола в связи с решением украинского суда.

Накануне Путин подписал закон о крупнейшем повышении налогов в истории России. Оно обеспечит почти 17 триллионов рублей в течение следующих шести лет, что эквивалентно 120 миллиардам долларов.

По данным росСМИ, закон предусматривает увеличение налоговой ставки с 13% до 15% для россиян с доходами более 200 тысяч рублей в месяц, то есть 1 456 долларов.