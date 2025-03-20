Путин обязал украинцев, находящихся в России "без законных оснований" покинуть страну

Владимир Путин обязал граждан Украины, которые находятся в России без "законных оснований" должны "урегулировать свой правовой статус до 10 сентября. В противном случае они должны покинуть страну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Путин готовит депортацию украинцев

Так, в новом указе российского диктатора говорится о том, что украинцы, которые находятся в России и не имеют для этого "законных оснований", обязаны выехать из страны или до 10 сентября 2025 года "урегулировать правовое положение".

Этот документ в первую очередь касается украинцев на оккупированных территориях Украины, ведь после так называемого "референдума" Россия незаконно включила эти территории в свой состав. Фактически, указ является еще одним шагом для принудительной паспортизации населения и готовит основания для массовой депортации нелояльных граждан Украины.

С 1 января украинцев, которые отказались от российского паспорта, лишили каких-либо прав. Официально граждан Украины на оккупированных территориях ограничили во вступлении в учебные заведения, получении водительских прав, покупке авто, регистрации бизнеса, устройстве на работу, получении медицинской помощи и тому подобное. В то же время наличие паспорта России обязывает к призыву во вражескую армию.