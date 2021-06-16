Путин подтвердил, что компромисса с Байденом не будет, – российский журналист

Владимир Путин встретился 16 июня с Джо Байденом, а затем провел пресс-конференцию. Она еще раз доказала, что ни на какие компромиссы глава Кремля не пойдет.

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Путин – не собеседник.

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"На все вопросы, которые ставил Байден и корреспонденты, Путин отвечал на отбой: нас там нет, мы никого не травили, мы ни на кого не нападали. В таком случае Путин не является собеседником", – сказал Яковенко.

Точки компромисса между Байденом и Путиным нет. Это подтвердила пресс-конференция Путина,

– заявил российский журналист.

Он заверил, что ожидания, которые были у журналиста до встрече, оправдались. "Встреча была достаточно ритуальной, единственный и главный результат – возвращение послов", – подытожил он.

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