Путин подтвердил, что "Северный поток-2" является шантажом, – премьер Польши

Владимир Путин подтвердил, что газопровод "Северный поток-2" является элементом шантажа. Ведь политик отметил, что газопровод будет способствовать "стабилизации цен на газ" в Европе.

Если мы будем "невежливы", то газ не потечет, – премьер Польши

Свои планы по "Северному потоку-2" российский президент публично выразил на заседании правительства. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Политик подчеркнул, что слова главы Кремля являются доказательством того, о чем говорит Польша уже несколько лет.

Президент России лишь подтверждает, что "Северный поток-2" является элементом российского газового шантажа. "Если вы будете вежливы там, в Западной Европе, мы откроем кран и газ потечет, если нет – у вас будут проблемы",

– сказал Моравецкий.

Он отметил, что Европа должна четко контролировать такой шантаж и отвечать на него жесткой политикой в ​​краткосрочной перспективе. А дальше следует расширять газовую и энергетическую инфраструктуру.

Ответственные Москва и Брюссель

Моравецкий подчеркнул, что за высокие цены на газ ответственна Москва и Брюссель. Такие тарифы выливаются в большие цены на продукты и услуги, а здесь уже говорится об инфляции, которая сейчас очень высока в Европе.

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