Ошибка Путина: для чего российский диктатор сделал комплименты жене Трампа
- Владимир Путин выразил комплименты жене Дональда Трампа, что может быть попыткой ввести Трампа в заблуждение.
- Несмотря на заявления о готовности к миру, Путин продолжает давить на фронте, а Владимир Зеленский отметил, что Украина не примет ультиматумов России.
- Остаются сомнения относительно искренности намерений Путина, вероятно, его целью является затягивание переговоров.
Во время телефонного разговора Владимир Путин сказал, что очень уважает жену Дональда Трампа. Об этом рассказал сам американский президент, отметив, что "Мелания нравится Путину даже больше, чем я".
Вероятно, заявлениями о жене глава Кремля хочет ввести Трампа в заблуждение. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, добавив, что Путин ведет хитрую игру.
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Не все так просто
Каждый раз, когда Путин кого-то хвалит, то за этим скрывается желание прикрыть свои истинные намерения, посеять сомнения, ввести в заблуждение. Пока мы видим, что Трамп на это ведется.
"Но здесь, возможно, есть определенная ошибка со стороны Путина. Все по одной причине. Я приведу полушутливую аналогию с Джастином Трюдо – бывшим премьером Канады. После очень позитивных коммуникаций с первой леди США, Трамп начал называть его губернатором 51 штата Америки", – вспомнил политолог.
Поэтому в этой ситуации важно не переборщить, потому что когда Трамп комментировал такие заявления Путина, то чувствовал себя несколько неловко, неудобно. Возможно, именно такой была цель российского диктатора.
Понятно, что лесть и заигрывание со стороны российских властей продолжатся. Их будут сопровождать определенные комментарии, что якобы Россия согласна на мир, но есть нюансы, дополнительные условия. В этом заключается тактика затягивания переговоров.
Параллельно страна-агрессор будет продолжать давление на фронте, чтобы получить выгодные условия во время переговоров.
Напомним, в телефонном разговоре с Трампом Путин подтвердил, что якобы готов говорить о мире, но для этого нужно "устранить первопричины войны". Также он сказал, что Украина и Россия будут работать над общим "меморандумом".
Владимир Зеленский отреагировал на такие заявления. Он подчеркнул, что Украина никогда не согласится вывести войска с собственной территории. Также не примет другие ультиматумы России. Президент добавил, что Путин не хочет прекращения огня и завершения войны.