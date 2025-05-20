Ймовірно, заявами про дружину очільник Кремля хочу ввести Трампа в оману. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, додавши, що Путін веде хитру гру.

Читайте також Трамп підтримує переговори України та Росії у Ватикані, але ставить умови

Не все так просто

Кожного разу, коли Путін когось хвалить, то за цим ховається бажання прикрити свої справжні наміри, посіяти сумніви, ввести в оману. Поки ми бачимо, що Трамп на це ведеться.

"Але тут, можливо, є певна помилка з боку Путіна. Все через одну причину. Я наведу напівжартівливу аналогію з Джастіном Трюдо – колишнім прем'єром Канади. Після дуже позитивних комунікацій з першою леді США, Трамп почав називати його губернатором 51 штату Америки", – пригадав політолог.

Тому в цій ситуації важливо не переборщити, бо коли Трамп коментував такі заяви Путіна, то почувався дещо ніяково, незручно. Можливо, саме такою була мета російського диктатора.

Зрозуміло, що лестощі та загравання з боку російської влади продовжаться. Їх супроводжуватимуть певні коментарі, що нібито Росія згодна на мир, але є нюанси, додаткові умови. У цьому полягає тактика затягування переговорів.

Паралельно країна-агресорка продовжуватиме тиск на фронті, щоб здобути вигідні умови під час перемовин.

Нагадаємо, у телефонній розмові з Трампом Путін підтвердив, що нібито готовий говорити про мир, але для цього потрібно "усунути першопричини війни". Також він сказав, що Україна та Росія працюватимуть над спільним "меморандумом".

Володимир Зеленський відреагував на такі заяви. Він наголосив, що Україна ніколи не погодиться вивести війська з власної території. Також не прийме інші ультиматуми Росії. Президент додав, що Путін не хоче припинення вогню та завершення війни.