Путин похвастался, что армию России усилят новым "уникальным оружием"

В России на боевое дежурство вскоре поставят новые системы вооружений. В частности, среди "уникального оружия" будет межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".

Владимир Путин рассказал об усилении войск России во время встречи с выпускниками российских военных вузов.

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Путин обещает российской армии "уникальное оружие"

Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений,

– сообщил лидер Кремля.

Военные должны получить

межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат",

корабельную гиперзвуковую ракету "Циркон",

зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы.

Новая программа вооружения

Путин также заявил, что новая государственная программа вооружения, рассчитанная до 2034 года, уже формируется. Российский президент заверил, что ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны.