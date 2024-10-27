Мы до сих пор не знаем, хотят ли США победы Украины или не допустить развала России, – The Atlantic

США являются крупнейшим союзником Украины, но они часто подводят ее, заботясь о том, что подумает Путин. Профессор Филлипс Пейсон О'Брайен призывает Вашингтон немедленно изменить политику в отношении России.

Доказано, что тысячи солдат КНДР проходят подготовку в России, чтобы потом принять участие в войне против Украины. Известно, что северокорейские военные, которыми поделился Ким с Путиным, происходят из элитного подразделения – наиболее боеспособной части армии Северной Кореи. Так что, глава Кремля откровенно наплевал на мнение Запада. Между тем США и союзники слишком озабочены тем, о чем будет думать российский диктатор в случае принятия ими решительных шагов для помощи Украине.

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США слишком озабочены тем, что думает Путин

С сокрушительной критикой политики США относительно войны в Украине выступил Филлипс Пейсон О'Брайен, профессор стратегических исследований. Эксперт указал на ряд проколов в той линии, которой пытается держаться Вашингтон в отношении России с начала большого вторжения.

Начиная с февраля 2022 года, администрация Байдена постоянно тряслась в сомнениях. Стоит ли предлагать Украине высокотехнологичное американское вооружение, такое как ракетное оборудование HIMARS, танки Abrams, ракеты ATACMS, истребители F-16 и даже ракеты большой дальности JASSM?

А когда решение о передаче того или иного оружия таки принимали, это преимущественно происходило слишком поздно, и Украина теряла драгоценное время, людей и территории. Сейчас США снова в раздумьях: позволить ли Украине бить вглубь России западным оружием.

И вот пока партнеры Украины колеблются, Путин пользуется их неуверенностью и привлекает к войне солдат КНДР.

По словам О'Брайена, глава Кремля сделал ставку на то, что США в ответ снова ничего не сделают, и не прогадал. Вашингтон с опозданием признал присутствие северокорейцев в России. Глава Пентагона Остин назвал "это очень серьезной проблемой", и на этом все.

Профеор отмечает, что США являются важнейшим союзником Украины, но они постоянно задерживали или отказывали в помощи Киеву, потому что боялись, что Путин может подумать о каждом шаге.

Впрочем, на самом деле, мысли Путина не сложные. Он беспокоится о том, как ему выиграть войну. Диктатор регулярно и быстро обостряет ситуацию, когда считает, что это даст ему стратегическое преимущество. Он бомбил украинские больницы и объекты энергетики, планировал диверсионные атаки на военные объекты в Европе, торговался с Северной Кореей о миллионах и миллионах снарядов и тому подобное.

Главным фактором американских колебаний является опасение администрации Байдена, что если Запад слишком поможет Украине, Путин усилит эскалацию, применив ядерное оружие в Украине. Но Путин много раз показывал, что его ядерные угрозы являются пустыми. Выполнение их изолировало бы его от его важнейшего союзника – Китая – и не обязательно обеспечило бы явную военную выгоду, которая помогла бы России победить украинскую армию.

Однако он будет использовать любые другие средства, чтобы выиграть войну. И Соединенные Штаты, очевидно, будут продолжать излишне думать – и находить оправдания, чтобы ничего не делать.

Путин уже сомневается в стойкости сторонников Украины – и он может оказаться правым, особенно если американские избиратели вернут Дональда Трампа, поклонника Путина, в Белый дом. Кажется, российский диктатор намерен обескровить Украину на поле боя. Ради этого он уже принес в жертву более 600 тысяч своих солдат.

К сожалению для Украины, ее важнейший партнер мыслит не так четко. Спустя почти три года конфликта мы до сих пор не знаем, хотят ли США победы Украины или больше озабочены тем, чтобы Россия не развалилась.



США имели бесчисленное количество возможностей активизироваться и немедленно помочь Украине, и в каждом случае они хитрили и теряли время. В какой-то момент американцы должны понять, что Путину не интересно, что о нем думают США. Он неустанно пытается выиграть свою войну. США должны ответить на вмешательство Северной Кореи, сделав то, что они всегда должны были сделать: дать Украине средства для победы над российским вторжением,

– подытожил профессор.