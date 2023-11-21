Совершал ритуальные убийства подростков: Путин помиловал сатаниста, потому что тот воевал против Украины

В России помиловали сатаниста Николая Оголобяка, совершавшего ритуальные убийства подростков с каннибализмом. Соответствующий указ об освобождении от заключения подписал Владимир Путин.

Об этом сообщает ряд росСМИ. Оголобяк должен был отбывать 20 лет в колонии строгого режима, однако получил помилование от российского президента, передает 24 Канал.

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Путин помиловал сатаниста

В российском городе Ярославль с 2006 по 2008 год действовала банда сатанистов. Ее участники убили четырех подростков, обучавшихся в местном колледже. Их тела расчленили, кровь использовали для ритуалов, банда также занималась каннибализмом.

Предводителем этой банды был Николай Оголобяк. В 2010 году он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за ритуальные убийства подростков в Ярославле. Он должен был отбывать наказание, по меньшей мере, до 2028 года, впрочем, российский президент его помиловал. Основанием для этого стало участие Оголобяка в так называемой "спецоперации".



Николай Оголобяк, помилованный Путином / Фото с росСМИ

Отец сатаниста рассказал, что его 33-летний сын прослужил около шести месяцев в отрядах "Шторм Z". На войне против Украины Оголобяк получил ранения и стал инвалидом. После участия в так называемом "сво" Владимир Путин помиловал преступника и подписал соответствующий указ. Известно, что главарь банды сатанистов уже вернулся домой после лечения в больнице.

Как заявляют родители сатаниста, события пятнадцатилетней давности "стараются не упоминать". К слову, Оголобяк живет в Ярославской области. Местные жители в сети сообщали, мол, видели мужчину пьяным в черной одежде у реки. Россияне сетуют, что Оголобяк что-то кричал, однако его родители опровергают все слухи и заявляют, что их сын – инвалид и постоянно находится дома после участия в войне против Украины.

Банда сатанистов убивала подростков

Как сообщают российские СМИ, Николай Оголобяк вместе с другими участниками банды – Алексеем Чистяковым, Константином Барановым, Ксенией Ковалёвой, Александром Вороновым, Алексеем Соловьевым, Сергеем Карпенко и Антоном Маковкиным совершили ритуальные убийства. Трагедия произошла в Ярославле. Кстати, все участники банды были несовершеннолетними, только Оголобяку исполнилось 18 лет.



Александр Воронов и Николай Оголобяк / Фото с росСМИ

Известно, что 28 июня 2008 года банда сатанистов собралась в поселке Текстилей Ярославской области. Подростки употребляли алкоголь, ведь для этого был "весомый повод" – новой сатанисткой банды должна была стать Ксения Ковалева. Впрочем, принять его могли только после жертвоприношения животного.

В этот вечер Оголобяку позвонили по телефону 15-летняя Ольга Пухова и 16-летняя Анна Горохова. Девушки учились в профессиональном училище в Ярославле на страховых агентах. Они были знакомы с Оголобяком, потому заявили, что хотят прийти к нему в гости. Тогда участник банды сатанистов Константин Баранов предложил принести в жертву не животных, а девушек.

Ольга и Анна пришли в гости к знакомым. Там их напоили и около полуночи вывели на пустырь, где участники разожгли костер. Сатанисты вместе с девушками снова выпили вина, а затем за сигналом, который согласовали заранее, бросились на подростков с кинжалами. Девушки погибли на месте.

После этого преступники стали читать молитву Сатане и расчленили своих жертв. Более того, с девушек сняли скальпы, а у одной из жертв – вырезали сердце. Другой девушке отрезали грудь. Преступники зажарили части тела и частично съели.

На следующий день в Оголобяк снова в гости пришли знакомые – 16-летний Андрей Сорокин и 16-летняя Варвара Кузьмина. Они стали жертвами ритуального убийства.

Подростки, ставшие жертвами ритуальных убийств / Фото с росСМИ