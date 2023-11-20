Российское независимое медиа "Верстка" провело исследование. Оно демонстрирует, что войско врага бросает сотни тел своих бойцов на полях сражений в Украине. И что родным приходится через суд подтверждать их смерть.

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Насчитали почти 200 исков

В СМИ пишут, что с лета прошлого года в суды России поступило более 170 исков. В них требуют признать российских бойцов либо погибшими, либо пропавшими без вести. С заявлениями обращаются как родные, так и военные прокуроры и командиры воинских частей.

В то же время, отмечают журналисты, что российские суды редко публикуют решения по подобным делам. В то же время "Верстке" удалось найти и изучить 18 актов, которые были в открытом доступе. В каждом из них говорится о российских бойцах, которых ликвидировали на войне против Украины в 2022 – 2023 годах.

До суда доходят в трех случаях:

если тяжело раненого русского солдата бросили на поле боя и о нем ничего не известно;

если солдата убили, но его тело не забрали;

если его тело разорвало на небольшие части, которые не удалось собрать.

В то же время солдата умершим признают только в случае, если истцы будут иметь доказательства. Речь идет о фотографиях с места боя, свидетельстве сослуживцев.

Первыми подавали иски родные моряков из крейсера "Москва"

В СМИ пишут, что первые подобные иски еще в июне 2022 года подали родственники моряков из крейсера "Москва", который на дне Черного моря. Интересно, что судиться начали не только родные, но и командиры воинских частей, понесших колоссальные потери.

Так, в суд дошли дела о признании погибшими бойцов из подразделений, разгромленных под Харьковом, Изюмом, Авдеевкой и Угледаром.

Прецедентов таких мало, в нашем суде такие дела вообще раньше не рассматривались, поэтому судья просил принести все новые и новые документы,

– рассказывает Жанна, жена добровольца, погибшего под Новой Каховкой.

Известно, что тело его разорвало взрывной волной. Следовательно, он присоединился к еще более 319 тысяч оккупантов, попавших в статистику потерь врага.