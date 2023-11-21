Про це повідомляє низка росЗМІ. Оголобяк мав відбувати 20 років у колонії суворого режиму, втім, отримав помилування від російського президента, передає 24 Канал.

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Путін помилував сатаніста

У російському місті Ярославль з 2006 до 2008 року діяла банда сатаністів. Її учасники вбили чотирьох підлітків, які навчалися у місцевому коледжі. Їхні тіла розчленували, кров використовували для ритуалів, банда також займалася канібалізмом.

Ватажком цієї банди був Ніколай Оголобяк. У 2010 році його засудили до 20 років колонії суворого режиму за ритуальні вбивства підлітків у Ярославлі. Він мав відбувати покарання щонайменше до 2028 року, втім, російський президент його помилував. Підставою для цього стала участь Оголобяка в так званій "спецоперації".



Ніколай Оголобяк, якого помилував Путін / Фото з росЗМІ

Батько сатаніста розповів, що його 33-річний син прослужив близько 6 місяців у загонах "Шторм Z". На війні проти України Оголобяк отримав поранення й став інвалідом. Після участі в так званій "сво" Владімір Путін помилував злочинця й підписав відповідний указ. Відомо, що ватажок банди сатаністів вже повернувся додому після лікування у шпиталі.

Як заявляють батьки сатаніста, події п'ятнадцятирічної давнини "намагаються не згадувати". До слова, Оголобяк нині живе в Ярославській області. Місцеві жителі у мережі повідомляли, мовляв, бачили чоловіка п'яним у чорному одязі біля річки. Росіяни бідкаються, що Оголобяк щось кричав, проте його батьки спростовують усі чутки й заявляють, що їх син – інвалід і постійно перебуває вдома після участі у війні проти України.

Банда сатаністів вбивала підлітків

Як повідомляють російські ЗМІ, Ніколай Оголобяк разом з іншими учасниками банди – Алєксєєм Чистяковим, Костянтином Барановим, Ксенією Ковальовою, Алєксандром Вороновим, Алєксєєм Соловйовим, Сєргєєм Карпенком та Антоном Маковкіним вчинили ритуальні вбивства 4 підлітків. Трагедія сталася у Ярославлі. До слова, всі учасники банди були неповнолітніми, лише Оголобяку виповнилося 18 років.



Алєксандр Воронов і Ніколай Оголобяк / Фото з росЗМІ

Відомо, що 28 червня 2008 року банда сатаністів зібралася у селищі Текстилів, що у Ярославській області. Підлітки вживали алкоголь, адже для цього був "вагомий привід" – новою сатаністкою банди мала стати Ксенія Ковальова. Втім, прийняти її могли лише після жертвоприношення тварини.

У цей вечір Оголобяку зателефонували 15-річна Ольга Пухова й 16-річна Анна Горохова. Дівчата навчалися у професійному училищі в Ярославлі на страхових агентів. Вони були знайомі з Оголобяком, тому заявили, що хочуть прийти до нього у гості. Тоді учасник банди сатаністів Костянтин Баранов і запропонував принести в жертву не тварин, а дівчат.

Ольга та Анна прийшли в гості до знайомих. Там їх обпоїли й близько опівночі вивели на пустир, де учасники розпалили багаття. Сатаністи разом з дівчатами знову випили вина, а потім за сигналом, який погодили заздалегідь, кинулися на підлітків з кинджалами. Дівчата загинули на місці.

Після цього злочинці почали читати молитву Сатані й розчленували своїх жертв. Ба більше, з дівчат зняли скальпи, а в однієї з жертв – вирізали серце. Іншій дівчині відрізали груди. Злочинці засмажили частини тіла й частково з'їли.

Наступного дня до Оголобяка знову в гості прийшли знайомі – 16-річний Андрєй Сорокін та 16-річна Варвара Кузьміна. Вони також стали жертвами ритуального вбивства.

Підлітки, які стали жертвами ритуальних вбивств / Фото з росЗМІ