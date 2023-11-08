"Колооборот мусора": Путин помиловал оккупанта, зверски убившего свою девушку
России не хватает военных на фронте, поэтому людей продолжают набирать из тюрем. Так, в "спецоперации" принял участие Владислав Канюс, отсидевший 17 лет за жестокое убийство собственной девушки.
Экс-работник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, что Кремлю безразлична дальнейшая судьба таких "солдат". А сами оккупанты, возможно, надеются выжить и вернуться в Россию, где даже если снова окажутся за решеткой, то еще раз подпишут контракт с минобороны.
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"Такой круговорот мусора в природе", – констатировал Ступак.
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По его словам, это очень яркий пример, но не единственный. Если при Пригожине людей еще как-то пытались фильтровать, в частности не брать наркоманов, то теперь не гнушаются никем.
Все из-за безумных потерь на фронте – оккупанты погибают быстрее, чем приезжают другие.
Подробнее о Канюсе
В январе 2020 года в Кемерово мужчина в течение трех часов издевался над своей девушкой Верой Пехтелевой. Он нанес ей более 100 травм, изнасиловал, а затем задушил.
Канюса приговорили к 17 годам заключения, но весной 2023 года Путин подписал приказ о его помиловании за участие в войне против Украины.
"Он выжил на войне и вернулся в Россию. Я видел посты родственников этой погибшей женщины – они в шоке просто, что этот человек гуляет среди них и он теперь "герой"", – отметил Ступак.
Частичная мобилизация в России: последние новости
- Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий отметил, что в России все готово к массовой мобилизации, но ее не могут объявить. В частности, это связано с президентскими выборами, которые пройдут весной 2024 года.
- Поэтому прибегают к таким мерам, как вербовка заключенных. Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова считает, что таким образом Путин просто хочет сократить население.
- К слову, из тюрем на фронт забирают не только мужчин, но и женщин. Им предлагают по 1700 евро и зомбируют.