"Колооборот мусора": Путин помиловал оккупанта, зверски убившего свою девушку

России не хватает военных на фронте, поэтому людей продолжают набирать из тюрем. Так, в "спецоперации" принял участие Владислав Канюс, отсидевший 17 лет за жестокое убийство собственной девушки.

Экс-работник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, что Кремлю безразлична дальнейшая судьба таких "солдат". А сами оккупанты, возможно, надеются выжить и вернуться в Россию, где даже если снова окажутся за решеткой, то еще раз подпишут контракт с минобороны.

К теме Путин помиловал одного из самых страшных убийц в России: его отправили воевать

"Такой круговорот мусора в природе", – констатировал Ступак.

Путин помиловал убийцу за участие в войне против Украины: смотрите видео 24 Канала

По его словам, это очень яркий пример, но не единственный. Если при Пригожине людей еще как-то пытались фильтровать, в частности не брать наркоманов, то теперь не гнушаются никем.

Все из-за безумных потерь на фронте – оккупанты погибают быстрее, чем приезжают другие.

Подробнее о Канюсе

В январе 2020 года в Кемерово мужчина в течение трех часов издевался над своей девушкой Верой Пехтелевой. Он нанес ей более 100 травм, изнасиловал, а затем задушил.

Канюса приговорили к 17 годам заключения, но весной 2023 года Путин подписал приказ о его помиловании за участие в войне против Украины.

"Он выжил на войне и вернулся в Россию. Я видел посты родственников этой погибшей женщины – они в шоке просто, что этот человек гуляет среди них и он теперь "герой"", – отметил Ступак.

Частичная мобилизация в России: последние новости