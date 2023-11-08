Експрацівник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, що Кремлю байдуже на подальшу долю таких "солдатів". А самі окупанти, можливо, сподіваються вижити і повернутись у Росію, де навіть якщо знову опиняться за ґратами, то ще раз підпишуть контракт з міноборони.

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"Такий колообіг сміття в природі", – констатував Ступак.

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За його словами, це дуже яскравий приклад, але не єдиний. Якщо за Пригожина людей ще якось намагались фільтрувати, зокрема не брати наркоманів, то тепер не гребують ніким.

Усе через шалені втрати на фронті – окупанти гинуть швидше, ніж приїжджають інші.

Докладніше про Канюса

У січні 2020 року в Кемерові чоловік протягом трьох годин знущався зі своєї дівчини Віри Пехтєльової. Він завдав їй понад 100 травм, зґвалтував, а потім задушив.

Канюса засудили на 17 років ув'язнення, але навесні 2023 року Путін видав наказ про його помилування за участь у війні проти України.

"Він вижив на війні і повернувся до Росії. Я бачив дописи родичів цієї загиблої жінки – вони в шоці просто, що ця людина гуляє серед них і він тепер "герой"", – зазначив Ступак.

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