Про це 24 Каналу повідомила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, яка зазначила, що жінки охочіше погоджуються йти на фронт, адже перебувають під впливом пропаганди.

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Обов'язково обдурять

Вона розповіла про 3 випадки масового вербування жінок з колоній на фронт:

50 осіб в місті Сніжне в окупованій Донецькій області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ;

100 жінок на Півдні Росії завербували на фронт. Про них розповідали російські ув'язнені, які воювали та потрапили в полон. За їхніми словами жінки перебували в окремому підрозділі "Вовчиці", також вони говорили про жінок-снайперів;

30 людей також забрали в Липецькі області з жіночої колонії.

Також нещодавно в жіночій колонії в Сабліно Ленінградської області вербувальники міноборони Росії пропонували жінкам 170 тисяч рублів на місяць, це 1700 євро та різні вакансії, зокрема снайперів. Якщо це міноборони, то обов'язково обдурять, і жінки підуть на штурми українських укріплень,

– підкреслила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Ольга Романова про вербування на фронт ув'язнених російських жінок: дивіться відео

Дуже погано з логікою

Російському міноборони значно простіше "заохочувати" воювати саме ув'язнених жінок, ніж чоловіків.

В чоловічих колоніях гроші – на останньому місці. Чоловіки мають телефони та інтернет, вони обізнані з того, що відбуваються в Росії й пропаганда на них не впливає.

У них перша мотивація – почуття чоловічого братерства, і їм перши раз в житті сказали, що вони комусь потрібні, а саме на фронті. І чоловіки заради цього йдуть воювати,

– наголосила Романова.

Водночас в жіночих колоніях ситуація принципово відрізняється. Зокрема ув'язнені не мають мобільних телефонів, вони дізнаються про те, що відбувається у світі з телевізора.

Жінки в колоніях дуже зомбовані та реально хочуть віддати свої життя за ідеали, які їм нав'язані російською пропагандою. У них дуже погано з логікою,

– зазначила вона.

Також Ольга Романова наголосила, що не варто очікувати у найближчому майбутньому, що в Росії збунтуються ув'язнені проти влади.

"Росія "вагітна" революцією, але термін ще досить малий. Проте бунт, якщо він відбудеться, закінчиться дуже великою кров'ю середині країни та громадянською війною. І в цьому візьмуть участь зокрема й ув'язнені", – впевнена голова благодійного фонду "Русь сидящая".

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