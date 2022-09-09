Есть понимание провала "спецоперации" в Украине, – эксперт прокомментировал последние действия путина
Президент страны-агрессора владимир путин убеждает себя, что поддержка так называемой "спецоперации" достигает более 50%. Однако и сам сомневается в этом.
Так сегодня он пытается быть причастным к формированию личного состава и улучшению боеспособности российской армии. Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.
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Руководство россии говорит оккупантам, что все "идет по плану"
Российские аналитики пишут, что выполнение планов формирования личного состава тех военных группировок, которые участвуют в войне в Украине – провалено. По некоторым батальонам оккупанты смогли сформировать только 50% личного состава, а в отдельных случаях – всего 5%.
В Главном управлении разведки Украины сообщали, что у россиян, которых перебросили на Юг, забрали телефоны, чтобы они не понимали, что происходит. Так оккупантов держат в полном информационном вакууме и говорят, что все происходит по плану.
Уже даже в высшем руководстве есть понимание провала их "спецоперации" в Украине,
– подчеркнул политический эксперт.
"Под давлением очень мощной помощи украинцам со стороны западных партнеров и неудач на фронте — фактически провала, подкрепленными коррупционными действиями в армии, потому что даже не подбирают людей, ситуация начнет очень быстро меняться", — отметил Клочок.
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- Россия планирует рассмотреть вопрос о введении виз для украинцев. Такое заявление сделали в МИДе страны-агрессора. После сообщения о введении виз для украинцев в ведомстве опровергли свои же слова. Представительница МИД россии мария захарова начала манипулировать семейными или другими связями между украинцами и россиянами, которые якобы объединяют народы двух стран.
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