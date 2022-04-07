Путин понимает только силу, – МИД Британии о запрете импорта топлива и более сильных санкциях
Источник:твиттер Лиз Трасс
В Великобритании в очередной раз подчеркивают необходимость запрета импорта топлива из России, а также усиление санкций. Только это может повлиять на президента России Владимира Путина.
В своем обращении глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала ужесточить санкции против России. Также она отметила, что очень важно запретить импортировать топливо из страны-агрессора.
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Путин понимает только силу
Мое послание нашим союзникам из G7 и НАТО сегодня простое. Единственное, что понимает Путин, это сила,
– подчеркнула она.
Глава МИД Великобритании добавила, что вместе с союзниками поддерживает давление против России, ужесточение санкций, а также прекращение импорта российских энергоносителей.
Смотрите обращение главы МИД к G7 и НАТО:
Ранее она подчеркнула, что основополагающий пакт Россия – НАТО уже "мертв". Напомним, что в нем Россия и Альянс договорились не считать друг друга соперниками. Но, как видите, страна-агрессор ежедневно озвучивает опасения нападения НАТО на нее.
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