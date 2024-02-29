Путин пообещал показать ракетный комплекс "Сармат" на боевом дежурстве
Российский диктатор Владимир Путин пообещал вскоре продемонстрировать на боевом дежурстве новейшую ракетную систему "Сармат".
По словам российского президента, баллистические ракеты "Сармат" уже поставлены в войска.
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В войска поставлены тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их на боевом дежурстве,
– отметил Путин.
Диктатор отметил, что в бою уже применялся комплекс "Циркон". И мол, на боевом дежурстве есть гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет".
По словам Путина, также вершатся испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".