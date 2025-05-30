Сцену об обстреле вертолета Путина в эпицентре "атаки дронами" придумали в Кремле, –СМИ
- Кремль инсценировал обстрел вертолета Путина во время его перелета в Курскую область, чтобы показать, что он рискует жизнью.
- Российские СМИ распространили эту постановку, чтобы создать впечатление, что Путин не боится войны и "делит опасность" со страной.
Кремль инсценировал "обстрел вертолета Владимира Путина" во время его перелета в Курскую область. Эта постановка имела целью показать, что президент якобы не прячется в бункере, а якобы и сам рискует жизнью.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Ранее украинский Центр противодействия дезинформации опроверг очередную ложь россиян и отметил, что Путин 20 мая двигался по прифронтовому региону на авто.
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Кремль сделал постановку, чтобы убедить россиян
Российские государственные СМИ сообщали, что вертолет Путина якобы атаковали российские дроны, когда он впервые с начала боевых действий посетил Курскую область. Конечно же, в этом пропагандисты обвинили Украину. Однако на самом деле обстрела не было, Кремль тщательно продумал эту постановку.
Источники, приближенные к власти сообщили, что в медиа активно распространяли этот необычный эпизод, где Путин якобы идет на риск. Его показали по телевидению, в частности на телеканале "Россия-24", информацию передавал командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.
Постановление придумали, чтобы показать россиянам, что диктатор не боится войны. Он якобы тоже переживает обстрелы, так же как жители России часто сталкиваются с хаосом в аэропортах и атаками дронов. Пропагандисты показали, будто Владимир Путин "делит опасность" со страной.
Российское издание The Moscow Times также подтвердило, что Путин посетил Курскую область, куда якобы и направлялся на вертолете. Однако российскому диктатору во время визита обеспечили максимальную безопасность. Обстрела судна Путина "никто бы никогда не допустил".
К слову, съемки так называемой "атаки" вели не кремлевские операторы, а другие люди, в частности охранник.
Эта сцена должна была вызвать эмоцию вроде "на войне как на войне". На фоне ежедневных ударов по приграничным регионам постановка с участием Путина должна была укрепить "ощущение причастности".